Главный редактор Синьхуа Хэ Пин встретился с главой ИРНА Сейедом Зиа Хашеми

Санья /Хайнань/, 9 апреля / Синьхуа / — Во время проведения Азиатского медиа-саммита на полях проходящего Боаоского азиатского форума-2018 главный редактор Синьхуа Хэ Пин сегодня встретился с генеральным директором информационного агентства Исламской Республики Иран /ИРНА/ Сейедом Зиа Хашеми. Стороны заявили о необходимости укрепления сотрудничества, совместного обсуждения строительства «Пояса и пути».

Хэ Пин заявил, что Иран является важным государством вдоль «Пояса и пути». «Выявляя роль СМИ в качестве свидетелей и проводников содействия строительству „Пояса и пути“, а также азиатского сообщества единой судьбы и даже общечеловеческого сообщества единой судьбы, нашей общей ответственностью является сделать так, чтобы „громкий голос Азии“ соотносился с „масштабами Азии“, — отметил он.

Сейед Зиа Хашеми заявил, что Синьхуа занимает важное и выдающееся место среди китайских СМИ, ИРНА являтся важным источником новостей в Иране. При этом он выразил надежду, что оба информагентства продолжат укрепление сотрудничества в области обмена информацией, подготовки кадров и открытии загранучреждений. —0—