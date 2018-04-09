Сколько погибло русских солдат при взятии Плевны в 1877 году

10 декабря 1877 года в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 гг. русские войска после тяжелой осады овладели Плевной, вынудив капитулировать 40-тысячную турецкую армию. Это была важная для России победа, но далась она немалой ценой.

«Побежденные. Панихида»

Тяжелые бои под Плевной, стоившие русской армии десятков тысяч убитых и раненых, нашли свое отражение в живописи. Знаменитый художник-баталист В. В. Верещагин, бывший участником осады Плевны (один из его братьев был во время Третьего штурма крепости убит, а другой ранен), посвятил этому событию полотно «Побежденные. Панихида ». Намного позднее, уже после гибели самого В. В. Верещагина в 1904 г. другой участник событий под Плевной ученый В. М. Бехтерев откликнулся на эту картину следующим стихотворением:

Все поле покрыто густою травой. Не розы, а трупы его устилают Священник стоит с обнаженной главой. Качая кадилом читает… И хор за ним дружно, протяжно поет Одну за другою молитвы. Он вечную память и скорбь воздает Всем павшим за родину в битве.

Под градом пуль

Одним из факторов, обусловившим высокие потери русской армии во время трех безуспешных штурмов Плевны и ряде других боев за овладение турецкими опорными пунктами вокруг данной крепости, стала высокая плотность огня турецкой пехоты. Нередко турецкие солдаты имели два образца огнестрельного оружия одновременно — американскую винтовку Пибоди-Мартини для дальней стрельбы и магазинные карабины Винчестера для ближнего боя, позволявшие на короткой дистанции создать высокую плотность огня. Из известных батальных полотен, где турки изображены с одновременно с винтовками и карабинами является картина А. Н. Попова «Защита „Орлиного гнезда“ орловцами и брянцами 12 августа 1877 года» (события на Шипкинском перевале) — аналогичным был облик турецких солдат и под Плевной.

В 16-й дивизии

С именем Михаила Дмитриевича Скобелева связан целый ряд ярких эпизодов русско-турецкой войны. Примечательна подготовка 16-ой дивизии Скобелева к переходу через Балканы после взятия Плевны. Во первых, Скобелев перевооружил свою дивизию винтовками «Пибоди-Мартини», которые были взяты в огромном количестве в арсеналах Плевны. Большинство русских пехотных частей на Балканах имели на вооружении винтовку Крынка, а более современные винтовки Бердана были только у Гвардии и Гренадерского корпуса. К сожалению, этому примеру Скобелева не последовали другие русские военачальники. Во-вторых, Скобелев, используя магазины (склады) Плевны, обеспечил своих солдат теплой одеждой, а при движении к Балканам еще и дровами — поэтому двигавшаяся по одному из наиболее сложных участков Балкан — Иметлийскому перевалу 16-ая дивизия не потеряла ни одного человека обмороженным.

Снабжение войск

Русско-турецкая война и осада Плевны были отмечены огромными трудностями военного снабжения, которое при весьма темных обстоятельствах было возложено на «Товарищество Грегер-Гервиц-Коган». Осада Плевны велась в крайне трудных условиях начавшейся осенней распутицы. Увеличивались заболевания и возникла угроза голода. Ежедневно выбывали из строя до 200 человек. В ходе войны численность русской армии под Плевной постоянно увеличивалась, и потребности ее возрастали. Поэтому в сентябре 1877 г. формируются два вольнонаемных транспорта в составе 23 отделений по 350 пароконных повозок в каждом, а в ноябре 1877 г. еще два транспорта в составе 28 отделений того же состава. К концу осады Плевны в ноябре в подвозе участвовало 26 тыс. 850 вольнонаемных повозок и большое количество другого транспорта. Боевые действия осени 1877 г. отмечены и первым появлением полевых кухонь в русской армии намного раньше других европейских стран.

Э. И. Тотлебен

После Третьего неудачного штурма Плевны 30-31 августа 1877 года для руководства осадными работами был вызван известный инженер, герой обороны Севастополя Э. И. Тотлебен. Ему удалось установить плотную блокаду крепости, уничтожить при помощи сброса потоков воды с открытых плотин турецкие водяные мельницы в Плевне, лишив противника возможности выпекать хлеб. Выдающийся фортификатор немало сделал и для улучшения быта осаждавших Плевну войск, подготовив русский лагерь к ненастной осени и надвигающимся холодам. Отказавшись от лобовых атак Плевны, Тотлебен организовал постоянные военные демонстрации перед крепостью, заставляю турок держать в первой линии обороны значительные силы и нести большие потери от сосредоточенного огня русской артиллерии. Сам Тотлебен отмечал: «Неприятель держится только оборонительно, и я провожу против него беспрерывные демонстрации, чтобы он предполагал с нашей стороны намерение штурмовать. Когда турки наполняют людьми редуты и траншеи, и их резервы приближаются, я приказываю стрелять залпами из ста и более орудий. Таким образом пытаюсь избежать потерь с нашей стороны, нанося тем ежедневные потери туркам».

Война и дипломатия

После взятия Плевны перед Россией в очередной раз замаячила угроза войны с Англией , крайне болезненно воспринимавшей любые русские успехи на Балканах и Кавказе. Еще в июле 1877 г. английский флот был введен в Дарданеллы. А после падения Плевны премьер-министр Англии Дизраэли даже решился объявить России войну, однако поддержки в кабинете министров не получил. 1 декабря 1877 г. Россию был направлен меморандум с угрозой объявления войны в случае занятия русскими войсками Стамбула . Кроме того, была развернута активная деятельность по организации коллективного международного посредничества (вмешательства) для заключения мира. Однако, на тот момент Россия отвергла подобное развитие событий, указывая на согласие только к прямым русско-турецким переговорам.

Итоги

Осада и взятие Плевны русскими войсками стало одним из ключевых событий войны 1877-78 гг. После падения этой крепости русским войскам был открыт путь через Балканы, а Османская империя лишилась первоклассной 50-тысячной армии. Дальнейшие стремительные действия русских войск позволили осуществить стремительный переход через Балканские горы и добиться подписания выгодного для России Сан-Стефанского мира. И тем не менее, осада Плевны вошла в отечественную военную историю как одна из самых кровопролитных и тяжелых. За время осады потери русских войск составили более 40 тысяч человек убитыми и ранеными.