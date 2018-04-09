Ещё
В Японии пес возглавил железнодорожную станцию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Японии пес возглавил железнодорожную станцию 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
К прибытию каждого поезда пса выводят на поводке поприветствовать приехавших. Первой начальницей станции в Японии стала легендарная трехцветная кошка Тама (скончалась в возрасте 16 лет в 2015 году), возглавившая станцию Кинокава. Опыт оказался удачным — уже в первый год пассажиропоток на небольшой станции вырос на 10 процентов. За счет продажи сувениров и еды увеличились и доходы. Оценив успешность проекта, другие станции также начали заводить своих животных.
Если в Японии животных используют для привлечения клиентов, то на Западе их берут для улучшения имиджа организации или в знак протеста. Так, трехмесячный котенок стал сотрудником отделения полиции в городе Трой, штат Мичиган, США. От имени кота будут делаться официальные заявления, также он станет помогать пострадавшим с помощью «кототерапии».
Кот Палмерстон числится официальным мышеловом Форин-офис Великобритании. В городе Рэббит-Хэш, штат Кентукки, США, на выборах мэра победил питбультерьер Бриннет Паултро. Вообще же животные-мэры есть в десятках городов США. Так жители выражают несогласие с политикой властей.
Российская Газета: последние новости
Курс рубля снизился до многомесячных минимумов В России появится единая сеть сверхскоростного интернета 50 богатейших россиян потеряли за день почти 12 млрд долларов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк выступил с заявлением355
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня63
Сын Табакова взбесил народ17
Первые плоды санкций США. Что будет дальше1012
Эрдоган нацелился на Донбасс329
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение