В Японии пес возглавил железнодорожную станцию 

К прибытию каждого поезда пса выводят на поводке поприветствовать приехавших. Первой начальницей станции в Японии стала легендарная трехцветная кошка Тама (скончалась в возрасте 16 лет в 2015 году), возглавившая станцию Кинокава. Опыт оказался удачным — уже в первый год пассажиропоток на небольшой станции вырос на 10 процентов. За счет продажи сувениров и еды увеличились и доходы. Оценив успешность проекта, другие станции также начали заводить своих животных.
Если в Японии животных используют для привлечения клиентов, то на Западе их берут для улучшения имиджа организации или в знак протеста. Так, трехмесячный котенок стал сотрудником отделения полиции в городе Трой, штат Мичиган, США. От имени кота будут делаться официальные заявления, также он станет помогать пострадавшим с помощью «кототерапии».
Кот Палмерстон числится официальным мышеловом Форин-офис Великобритании. В городе Рэббит-Хэш, штат Кентукки, США, на выборах мэра победил питбультерьер Бриннет Паултро. Вообще же животные-мэры есть в десятках городов США. Так жители выражают несогласие с политикой властей.