Учительницу Наталию Шагулину наградили медалью «За отвагу»

— Мы узнали об этом утром, — признается «РГ» директор школы Татьяна Цейтлина . — Сразу же поздравили Наталию Васильевну. Решим, как отметить это награждение. Надо подготовить соответствующее мероприятие.

В школе с утра запустили новость о награждении Шагулиной на информационном табло. Там есть бегущая строка, где выкладываются самые важные сообщения. Во вторник это была информация об указе президента о награждении педагога. Все учителя и, конечно, ученики, очень рады и весь день поздравляли храбрую учительницу.

В краевой администрации сообщили, что сейчас решается вопрос, где и когда будет вручена медаль.

Сама Наталия Шагулина общаться на тему награды не хочет. Об этом она сообщила еще в январе, когда проходила лечение в больнице.

Напомним, что 15 января этого года во время занятий в школе N127 в один из классов забежали два подростка с ножами. Они накинулись на детей и учительницу. По словам очевидцев, около 10 утра раздались крики возле кабинетов 308 и 309, где занимаются младшие классы. Учеба была прервана, и школьников начали эвакуировать. Большинство из них убежали в расположенный рядом торговый центр.

А находившаяся в кабинете Наталия Шагулина не растерялась. Она начала отталкивать нападавших, защищая учеников. При этом она получила 17 ножевых ранений. Вот за это проявление храбрости и решительности в очень опасной обстановке она и была награждена медалью «За отвагу». В том, что нападавшие не нанесли никому смертельных ран, — главная заслуга педагога.

В целом, в дикой поножовщине пострадали 15 человек, 12 из них с тяжелыми ранами были госпитализированы.

Дети и учительница долго лечились. Кроме того, они проходили реабилитацию на краевом курорте «Усть-Качка». И второго апреля Наталия Шагулина вышла на работу.