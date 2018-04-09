Орловских чиновников уличили в сокрытии счетов и имущества

Орловской области прокуратура внесла представление в адрес врио губернатора с требованием наказать виновных должностных лиц, нарушивших требования законодательства о противодействии коррупции.

Как сообщили в прокуратуре региона, 11 чиновников областной администрации представили недостоверные и неполные сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Речь идет о сотрудниках региональных департаментов государственного имущества и строительства и дорожного хозяйства. В ходе проверки было установлено, что они неверно отразили суммы полученных ими и их супругами доходов от трудовой деятельности, вкладов в кредитных организациях и соцвыплат.

— Они не указали находящиеся в собственности и пользовании объекты недвижимого имущества и открытые в банках счета, — добавили в надзорном ведомстве.

В настоящий момент прокурорское представление находится на рассмотрении.