Ещё
Орловских чиновников уличили в сокрытии счетов и имущества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Орловских чиновников уличили в сокрытии счетов и имущества 

Российская Газета 1 час назад
В Орловской области прокуратура внесла представление в адрес врио губернатора с требованием наказать виновных должностных лиц, нарушивших требования законодательства о противодействии коррупции.
Как сообщили в прокуратуре региона, 11 чиновников областной администрации представили недостоверные и неполные сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
Речь идет о сотрудниках региональных департаментов государственного имущества и строительства и дорожного хозяйства. В ходе проверки было установлено, что они неверно отразили суммы полученных ими и их супругами доходов от трудовой деятельности, вкладов в кредитных организациях и соцвыплат.
— Они не указали находящиеся в собственности и пользовании объекты недвижимого имущества и открытые в банках счета, — добавили в надзорном ведомстве.
В настоящий момент прокурорское представление находится на рассмотрении.
Российская Газета: последние новости
Курс рубля снизился до многомесячных минимумов В России появится единая сеть сверхскоростного интернета 50 богатейших россиян потеряли за день почти 12 млрд долларов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк выступил с заявлением355
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня63
Сын Табакова взбесил народ17
Первые плоды санкций США. Что будет дальше1012
Эрдоган нацелился на Донбасс329
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение