Дом, снесенный на Стрелке, можно отстроить заново. Уникальное решение нижегородских властей

О горькой судьбе двухэтажного дома на Стрелке мы рассказывали ранее. Полгода назад градозащитники радовались симпатичный домик с встроенным пространством под гараж удалось сохранить, его даже начали реставрировать.

А потом — пустили под нож бульдозеров.

Многие пытались понять эту странную логику властей. Активисты обращались с запросами в различные органы власти. Ответ из Управления госохраны объектов культурного наследия за подписью его руководительницы Надежды Преподобной поразил градозащитников.

В нем чиновница соглашается, что дом был «исторически ценным градоформирующим объектом» хотя и не получил статуса ОКН. Находился он в собственности Нижегородской области

А потом сообщается, что, «в соответствии с документацией по планировке территории Стрелки… здание, находившееся по адресу улица Стрелка, 12, подлежит воссозданию». В общем, «до основания, а затем».