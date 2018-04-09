Ещё
Дом, снесенный на Стрелке, можно отстроить заново. Уникальное решение нижегородских властей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дом, снесенный на Стрелке, можно отстроить заново. Уникальное решение нижегородских властей 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
О горькой судьбе двухэтажного дома на Стрелке мы рассказывали ранее. Полгода назад градозащитники радовались симпатичный домик с встроенным пространством под гараж удалось сохранить, его даже начали реставрировать.
А потом — пустили под нож бульдозеров.
Многие пытались понять эту странную логику властей. Активисты обращались с запросами в различные органы власти. Ответ из Управления госохраны объектов культурного наследия за подписью его руководительницы Надежды Преподобной поразил градозащитников.
В нем чиновница соглашается, что дом был «исторически ценным градоформирующим объектом» хотя и не получил статуса ОКН. Находился он в собственности Нижегородской области.
А потом сообщается, что, «в соответствии с документацией по планировке территории Стрелки… здание, находившееся по адресу улица Стрелка, 12, подлежит воссозданию». В общем, «до основания, а затем».
— Бред какой, снесли, потому что подлежит восстановлению, — прокомментировала этот ответ архитектор Зоя Рюрикова.
nn.ru: последние новости
«Сильно воняло нечистотами». На Мещерском озере пожелтел лед Владимир Панов и бизнес: наконец-то, встретились Депутат пойман на взятке в Нижегородской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк выступил с заявлением351
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня63
Сын Табакова взбесил народ17
Первые плоды санкций США. Что будет дальше1006
Эрдоган нацелился на Донбасс328
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение