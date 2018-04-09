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Темнокожая актриса разделась и бросилась на Билла Косби
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Темнокожая актриса разделась и бросилась на Билла Косби 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Темнокожая актриса Николь Рошель устроила акцию протеста перед зданием суда в Норристауне, штат Пенсильвания, где рассматривалось дело актера-комика Билла Косби, обвиняемого в преступлениях сексуального характера. Об этом пишет New York Post в понедельник, 9 апреля.
Рошель оголила грудь, которая оказалась расписана лозунгами в защиту женщин против домогательств и именами предполагаемых жертв Косби, перелезла через ограждение и побежала в сторону артиста, скандируя фразу Women's Lives Matter («Жизни женщин имеют значение»). Ее задержали полицейские.
Журналисты выяснили, что 38-летняя Рошель снималась с актером в американском ситкоме «Шоу Косби». Она также появилась в сериалах «Закон и порядок», «Полиция Нью-Йорка» и «Шоу Шаппелла».
В июне 2017-го суд объявил незаконным разбирательство в отношении Косби, поскольку присяжные не смогли вынести единогласный вердикт по его делу. Сторона обвинения начала новое уголовное преследование.
80-летнего Косби обвиняют в сексуальном насилии в отношении Андреа Констанд, бывшего менеджера баскетбольной команды университета Темпл в Филадельфии, альма-матер актера. Потерпевшая заявила, что Косби накачал ее наркотиками, после чего совершил насильственные действия сексуального характера вопреки ее воле. Актер утверждает, что все произошло по обоюдному согласию.
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