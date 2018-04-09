Пожаловались на гаражи и лужи: в Самаре чиновники начали рабочие прогулки по улицам

Самаре главы районных администраций приступили к обходу территорий. Первым стал руководитель из Советского района Вадим Бородин.

Начало рабочим прогулкам чиновников положил пост горожанина в микроблоге врио губернатора Дмитрий Азарова. Глава региона напомнил мэру столицы региона Елене Лапушкиной об уже забытой практике. Градоначальница решила-таки ее применить.

В понедельник, 9 апреля, главы администрации Советского района Вадим Бородин провел пеший обход улицы Гагарина. Местные жители пожаловались на обильные талые воды и мусор после зимы.

— Не все управляющие компании справляются с поставленными задачами. Выявляем нарушения, в том числе по жалобам горожан через социальные сети, привлекаем административную комиссию и применяем штрафные санкции, — пояснил жителям чиновник.

Еще один больной вопрос в Советском районе — обилие металлических гаражей. Жители выступили против таких объектов. По словам Вадима Бородина, только в этом году по плану с территории вывезут 120 самовольных объектов, в первую очередь расположенные рядом с детскими площадками и образовательными учреждениями.