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Пожаловались на гаражи и лужи: в Самаре чиновники начали рабочие прогулки по улицам
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Пожаловались на гаражи и лужи: в Самаре чиновники начали рабочие прогулки по улицам 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре главы районных администраций приступили к обходу территорий. Первым стал руководитель из Советского района Вадим Бородин.
Начало рабочим прогулкам чиновников положил пост горожанина в микроблоге врио губернатора Дмитрий Азарова. Глава региона напомнил мэру столицы региона Елене Лапушкиной об уже забытой практике. Градоначальница решила-таки ее применить.
В понедельник, 9 апреля, главы администрации Советского района Вадим Бородин провел пеший обход улицы Гагарина. Местные жители пожаловались на обильные талые воды и мусор после зимы.
— Не все управляющие компании справляются с поставленными задачами. Выявляем нарушения, в том числе по жалобам горожан через социальные сети, привлекаем административную комиссию и применяем штрафные санкции, — пояснил жителям чиновник.
Еще один больной вопрос в Советском районе — обилие металлических гаражей. Жители выступили против таких объектов. По словам Вадима Бородина, только в этом году по плану с территории вывезут 120 самовольных объектов, в первую очередь расположенные рядом с детскими площадками и образовательными учреждениями.
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