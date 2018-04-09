Дочь одной из пассажирок самолета Ан-148 спустя два месяца после крушения обнаружила останки тел на месте трагедии 

На месте крушения самолета «Саратовских авиалиний» Ан-148 в Раменском районе Московской области продолжают находиться фрагменты фюзеляжа, останки тел погибших и их личные вещи. Об этом в своем
видеообращении
к президенту Владимиру Путину рассказала Юлия Синицына — дочь одной из погибших пассажирок.
"Я нахожусь на месте крушения самолета Ан-148… На поле нет никаких работников… Тут может ходить кто угодно. Тут лежат фрагменты самолета, фрагменты тел. Я лично видела человеческие уши. Тут уже пахнет, вы понимаете чем. Это не человечно. На нас никто не реагирует", — рассказала девушка, обращаясь к главе государства.
По ее словам, место крушения самолета в настоящее время не оцеплено. Синицына попросила Путина разобраться в этой ситуации. При этом девушка отметила, что собирается оставаться на месте происшествия до тех пор, пока там не появится оцепление.
В другом
видеоролике
Синицына показала место крушения самолета и рассказала о том, что она видела личные вещи погибших. «Это все, как было, так и осталось. Ничего не поменялось… Тут просто свалка… Это кошмар, я не знаю, что делать. Я боюсь представить, на что я сейчас наступаю», — описывает девушка свои эмоции.
Накануне в своем блоге в YouTube дочь одной из погибших пассажирок сообщила, что она также была на месте крушения в Подмосковье в минувшую пятницу, 6 апреля, чтобы возложить цветы к мемориалу.
После того, как девушка увидела фрагменты самолета и останки тел, она сообщила об этом в Следственный комитет. Спустя два с половиной часа на место приехали глава сельского поселения Ульянинское Московской области Сергей Анурьев, сотрудники СК и представители местного МЧС.
"На наши вопросы и возмущения… нам никто не смог ответить. После я дала объяснения в местной полиции с приложенными фото, которые я там (на месте крушения самолета — Прим. NEWSru.com) сделала", — добавила Синицына.
Родственникам погибших не говорят, на какой стадии находится расследование катастрофы
Как рассказала девушка в разговоре с изданием
Znak.com, она планирует оставаться на месте крушения Ан-148 до тех пор, пока следственные органы не оцепят место трагедии. По ее словам, она проходит в качестве потерпевшей по уголовному делу о крушении самолета, но не знает, на какой стадии находится следствие. «Нам просто ничего не говорят», — подчеркнула Синицына.
На прошлой неделе "Московский комсомолец"
писал
о том, что родственникам погибших при крушении самолета «Саратовских авиалиний» сообщили, что из-за пожара
в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» экспертизу тел жертв авиакатастрофы «отодвинут на неопределенный срок».
Лайнер, направлявшийся из Москвы в Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из аэропорта «Домодедово». В результате трагедии погиб 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Пожар в Кемерово произошел 25 марта — там погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
В первые дни после авиакатастрофы родным погибших обещали, что генетическую экспертизу останков проведут в максимально короткие сроки. Однако прошло уже более 50 дней, а они до сих пор не могут похоронить своих близких. Как рассказала «МК» мать 22-летней погибшей жительницы Новосибирска Дарьи Толмасовой, родственникам жертв сказали, что придется ждать еще полгода, а то и год. По словам Анны Толмасовой, тем, кто ждать больше не может, предложили хоронить жертв авиакатастрофы по частям — по мере опознания останков.