Дочь одной из пассажирок самолета Ан-148 спустя два месяца после крушения обнаружила останки тел на месте трагедии

На месте крушения самолета «Саратовских авиалиний» Ан-148 в Раменском районе Московской области продолжают находиться фрагменты фюзеляжа, останки тел погибших и их личные вещи. Об этом в своем

видеообращении

"Я нахожусь на месте крушения самолета Ан-148… На поле нет никаких работников… Тут может ходить кто угодно. Тут лежат фрагменты самолета, фрагменты тел. Я лично видела человеческие уши. Тут уже пахнет, вы понимаете чем. Это не человечно. На нас никто не реагирует", — рассказала девушка, обращаясь к главе государства.

По ее словам, место крушения самолета в настоящее время не оцеплено. Синицына попросила Путина разобраться в этой ситуации. При этом девушка отметила, что собирается оставаться на месте происшествия до тех пор, пока там не появится оцепление.

В другом

видеоролике

Синицына показала место крушения самолета и рассказала о том, что она видела личные вещи погибших. «Это все, как было, так и осталось. Ничего не поменялось… Тут просто свалка… Это кошмар, я не знаю, что делать. Я боюсь представить, на что я сейчас наступаю», — описывает девушка свои эмоции.

Накануне в своем блоге в YouTube дочь одной из погибших пассажирок сообщила, что она также была на месте крушения в Подмосковье в минувшую пятницу, 6 апреля, чтобы возложить цветы к мемориалу.

После того, как девушка увидела фрагменты самолета и останки тел, она сообщила об этом в Следственный комитет . Спустя два с половиной часа на место приехали глава сельского поселения Ульянинское Московской области Сергей Анурьев , сотрудники СК и представители местного МЧС

"На наши вопросы и возмущения… нам никто не смог ответить. После я дала объяснения в местной полиции с приложенными фото, которые я там (на месте крушения самолета — Прим. NEWSru.com ) сделала", — добавила Синицына.

Родственникам погибших не говорят, на какой стадии находится расследование катастрофы

Как рассказала девушка в разговоре с изданием

Znak.com, она планирует оставаться на месте крушения Ан-148 до тех пор, пока следственные органы не оцепят место трагедии. По ее словам, она проходит в качестве потерпевшей по уголовному делу о крушении самолета, но не знает, на какой стадии находится следствие. «Нам просто ничего не говорят», — подчеркнула Синицына.

писал

о том, что родственникам погибших при крушении самолета «Саратовских авиалиний» сообщили, что из-за пожара

в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» экспертизу тел жертв авиакатастрофы «отодвинут на неопределенный срок».

Лайнер, направлявшийся из Москвы Орск , разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из аэропорта «Домодедово» . В результате трагедии погиб 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Пожар в Кемерово произошел 25 марта — там погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.