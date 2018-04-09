Почему СССР не стал помогать Хусейну

Операцию «Буря в пустыне», в ходе которой силами интернациональной коалиции были разгромлены иракские войска, стала поворотным моментом в истории международных отношений. Победа над Саддамом Хусейном сделала США неоспоримым ментором на Ближнем Востоке, в то время как их традиционный оппонент, СССР отказался от своего традиционного курса и не поддержал иракского лидера.

Хусейн и его амбиции

К 1990-му году стало понятно, что экономика некогда процветавшего Ирака переживает не лучшие времена. Затяжная война с Ираном не только привела к перекосу в расходах, раздув военный бюджет, но и водрузила на плечи республики огромный долг, прежде всего, перед странами Персидского Залива.

Этот узел проблем Саддам Хусейн задумал разрубить очень просто: вторгнуться на территорию одного из главных кредиторов, Кувейта . Хотя разведанные нефтяные запасы страны уступали иракским, быстрая военная кампания сулила значительные выигрыши: Кувейт обладал большими валютными резервами, которые были так важны для страдавшей от дефицита иракской экономики.

В своей авантюре Хусейн рассчитывал на множество благоприятных факторов, но самое главное, на поддержку сразу обеих сверхдержав. С Советским союзом ещё в 1972 году в Багдаде был подписан Договор о Дружбе.

Усидеть на двух стульях

Опираясь на это соглашение, страны активно развивали военно-техническое сотрудничество: основу иракской бронетехники составляли советские образцы, а подготовку офицеров армии Саддама вели советские специалисты.

В то же время ещё в ходе Ирано-Иракской войны режим Хусейна начал получать помощь от США и их союзников, всерьёз опасавшихся экспорта исламской революции. В стремлении переманить Ирак на свою сторону, США не останавливались и перед передачей самых современных технологий, в том числе и связанных с созданием оружия массового уничтожения.

Поэтому Саддам Хусейн наивно надеялся, что военная авантюра против крохотного государства едва ли заставит новых союзников отвернуться от него.

Объявлен диктатором

Несмотря на многообещающее начало (Кувейт был оккупирован за сутки и превращен в провинцию Ирака), ситуация развивалась совсем не так, как планировал Хусейн.

Со 2 августа вплоть до 29 ноября 1990 года в Совете Безопасности ООН шло обсуждение кувейтской проблемы, в ходе которого было принято 12 резолюций. Эти резолюции вводили жёсткие экономические санкции против агрессора и устанавливали эмбарго на поставки вооружения.

Главными инициаторами давления на Ирак стали США: вопреки ожиданиям Хусейна, американцы не остались в стороне, столкнувшись с угрозой скачка цен на нефть. В этот момент ясно проявилась позиция СССР: советские дипломаты были солидарны с американскими коллегами.

Советская делегация поддержала основные резолюции, в том числе 660 и 661. Более того, за резолюции голосовала также КНР , что означало совпадение позиций ключевых мировых держав.

В отличие от США, где горячие головы уже требовали силой оружия поставить на место диктатора, СССР и КНР выступали против применения силы.

В дипломатическую игру вступил главный специалист по Ближнему Востоку, Примаков, который в качестве личного представителя Горбачева несколько раз летал в Багдад. Его целью было предложить иракскому лидеру ясный план вывода войск с территории Кувейта.

Причём он позволял сохранить жизни, а самому Хусейну — честь. Несмотря на усилия советских дипломатов, иракцы настаивали на длительном и весьма неясном процессе вывода войск, что не могло устроить США.

Оставить союзника?

Когда 17-го января силы многонациональной коалиции начали бомбардировку территории Ирака, советские газеты вышли с восторженными заголовками: «Багдад горел как Рождественская ёлка».

Такой подход к освещению событий едва ли объясним новыми веяниями Гласности: с одобрением начала антииракской операции выступили газеты центральных органов. Это продемонстрировало явный сдвиг в советской позиции: страна отказывалась от поддержки иракского лидера и на словах выступала на стороне Коалиции.

Причин такому повороту несколько.

Во-первых, стремясь оказать влияние на мировое сообщество и, в частности СССР, Хусейн прибег к объявлению всех иностранных граждан на территории Кувейта и Ирака заложниками, которым была уготована роль «живого щита» в случае начала боевых действий.

Более того, столкнувшись с угрозой иностранного вторжения, он решил разыграть карту «джихада», призвав к священной войне против империалистов и сионистов. Борьба на религиозной почве звучала совсем не похоже на традиционные лозунги о строительстве социализма.

Ещё одним важным фактором, оказавшим влияние на позицию СССР, было потепление отношений с США и странами НАТО , а также Японией . На завершающей стадии находились переговоры о СНВ-1, обещавшие значительное сокращение ядерных боезапасов и, как следствие, бремени на плечах советской экономики.

Подходы СССР и США совпали и по германской проблеме. Таким образом, резкое выступление на стороне международного изгоя, Ирака, грозило срывом значительных достижений на международной арене.

Когда операция «Буря в пустыне» должна была перейти в наземную фазу под названием «Сабля пустыни», советские дипломаты в последний раз сделали попытку предотвратить масштабную войну.

Предполагается, что Примакову даже удалось убедить Хусейна начать вывод войск из Кувейта, однако Коалиция всё равно начала кампанию, завидев лакомый кусочек. Таким образом был закрыт и дипломатический путь поддержки. Наконец, на завершающем этапе операции СССР «выпал» из политического процесса, так как в стране нарастали центробежные силы, и руководство страны в меньшей степени интересовала ситуация на Ближнем Востоке.

Победа сил Коалиции над армией Хусейна хоть и не означала падение режима, ознаменовала появление единственного и неоспоримого лидера региональной политики. Теперь в руках США оказалась судьба Ближнего Востока, в то время как СССР занимал второстепенные позиции.