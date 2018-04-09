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Руководители региональных студенческих отрядов прошли обучение
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Руководители региональных студенческих отрядов прошли обучение 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининградской области на базе областного центра детского и молодежного отдыха «Жемчужина», расположенного на берегу Виштынецкого озера, состоялась региональная школа подготовки командных составов к летнему трудовому семестру 2018 года.
Об этом в Калининграде сегодня, 9 апреля 2018 года, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области, не уточнив дату (период) события.
Известно лишь, что в мероприятии участвовали 65 действующих и будущих руководителей линейных студенческих отрядов. Обучение проводилось по четырем направлениям: командиры, комиссары, мастера и пресс-секретари.
В течение трех дней участники прослушали лекции о деятельности «Российских студенческих отрядов» и развитии личностных компетенций. Для закрепления знаний на практике студотрядовцы приняли участие в игре «Целина», в которой прошли путь от подготовительного этапа до отчетного периода работы с отрядом.
Кроме того, для участников акции ежедневно проводились мастер-классы по направлениям обучения, где подробно разбирали особенности деятельности в той или иной должности. Так, командиры практиковались в деловом общении, ведении переговоров и развивали присущие руководителю навыки, комиссары разобрались в особенностях мероприятий различных типов и этапах их подготовки, мастера особое внимание уделили технике безопасности, а пресс-секретари изучили специфику работы в социальных сетях.
По результатам школы каждый участник получил сертификат, подтверждающий возможность работать в командном составе линейного отряда.
«Важно провести качественное обучение будущих командиров и комиссаров студенческих отрядов, ведь от уровня их подготовки будут зависеть условия и результаты работы в летнем трудовом семестре. Очень приятно видеть, что с каждым годом растет численность участников школы и их интерес к получению новых знаний. Продолжается набор в студенческие отряды, каждый желающий может отработать летний трудовой семестр в качестве бойца», — сообщил председатель правления регионального отделения «РСО» Игорь Самсонов.
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