Более 11 тыс. резидентных разрешений на парковку оформили москвичи с начала 2018 года

С начала 2018 года жители столицы подали более 11 тысяч заявок на получение резидентных разрешений на парковку, сообщается на сайте московского паркинга.

«С января 2018 года жители столицы оформили 11255 заявлений на получение резидентных разрешений. Напомним, такое разрешение позволяет водителю бесплатно оставлять машину на платных уличных парковках своего района с 20:00 до 8:00 в течение 1-го, 2-х или 3-х лет по выбору», — говорится в сообщении.

Кроме того, у автовладельцев есть возможность внести годовую резидентную плату в размере 3 тысяч рублей для круглосуточной парковки. Резидент может подать заявление на оформление нового разрешения за 2 месяца до окончания действия предыдущего.