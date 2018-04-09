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Более 11 тыс. резидентных разрешений на парковку оформили москвичи с начала 2018 года
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Более 11 тыс. резидентных разрешений на парковку оформили москвичи с начала 2018 года 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
С начала 2018 года жители столицы подали более 11 тысяч заявок на получение резидентных разрешений на парковку, сообщается на сайте московского паркинга.
«С января 2018 года жители столицы оформили 11255 заявлений на получение резидентных разрешений. Напомним, такое разрешение позволяет водителю бесплатно оставлять машину на платных уличных парковках своего района с 20:00 до 8:00 в течение 1-го, 2-х или 3-х лет по выбору», — говорится в сообщении.
Кроме того, у автовладельцев есть возможность внести годовую резидентную плату в размере 3 тысяч рублей для круглосуточной парковки. Резидент может подать заявление на оформление нового разрешения за 2 месяца до окончания действия предыдущего.
Заявку на получение разрешения можно оформить на сайте mos.ru, а также в районных многофункциональных центрах. С начала года в МФЦ обратились 7833 человека, услугами портала воспользовались 3422 гражданина.
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