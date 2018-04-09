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Неудачное фото Ольги Орловой в купальнике жестко раскритиковали фанаты
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Неудачное фото Ольги Орловой в купальнике жестко раскритиковали фанаты
Passion.ru
1 час назад
Фото:
Passion.ru
Комментарии
Подписчики 40-летней
Ольги Орловой
восхищаются ее молодостью и красотой. Но после того, как они не поверили, что она весит всего 43 килограмма, певица, вероятно, решила доказать, что она и правда тростиночка.
Фото: instagram
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