Татьяна Буланова призналась, что готова к внукам

49-летняя певица Татьяна Буланова призналась, что еще недавно подумывала о том, чтобы снова стать мамой — и родить дочь. Однако оставила эту идею — и решила дожидаться внуков. Старшему сыну артистки уже 25 лет, по словам звездной мамы, он «встречается с замечательной девушкой», и совсем скоро переедет в отдельное жилье (напомним, ранее знаменитость рассказала, что купила отпрыску квартиру в ипотеку).

Я уж лучше подожду внуков. У меня была такая мысль — родить девочку. Но сейчас думаю, что не нужно. Лучше стать бабушкой,

сообщила Татьяна Буланова в интервью «Собеседнику».

Публикация от Татьяна Буланова (@bulanova.official) 10 Мар 2018 в 12:05 PST Напомним, сын Александр родился в 1993 году, в первом браке Татьяны Булановой — со звукорежиссером и продюсером Николаем Тагриным. В 2007 году певица стала мамой во второй раз: на свет появился ее младший сын Никита. Мальчик родился во втором браке звезды — с футболистом и тренером Владиславом Радимовым (в 2016 году артистка сообщила о расставании с экс-супругом).

Фото: Instagram

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