Татьяна Буланова: Мое сердце открыто, но замуж не хочу!

После развода со вторым мужем — Владиславом Радимовым — Татьяна Буланова так и не вышла замуж. Нашим корреспондентам певица призналась: в загс она пойдет только в исключительном случае.

— Я до сих пор открыта для новых отношений, — говорит Татьяна. — Но пока никаких изменений в моей личной жизни нет. Посмотрим, что будет дальше. В социальных сетях мне постоянно предлагают и руку, и сердце. Но это немножко не то, на что стоит обращать внимание. Честно говоря, замуж больше не хочу выходить. Потому что понимаю: штамп в паспорте — это не самое важное для меня. Достаточно того, что люди живут вместе и любят друг друга. Но если мне кто-то сделает предложение и я буду готова к походу в загс, все может быть.

— В последнее время модно заключать брачные контракты! Вы как к ним относитесь?

— Это замечательно! Наверное, в молодости для меня этот момент был бы неприемлемым. Раньше мне казалось, что, заключая брачный контракт, я изначально готовлю себя к разводу. На самом деле в нем нет ничего плохого. Дай бог счастливой семейной жизни всем людям, но спустя время может случиться все что угодно. И брачный контакт ограждает от неприятных моментов, которые могут быть. Я и сама заключала брачное соглашение.

— В каком браке?

— В предыдущем. Так получилось, что мы с Владом это сделали не в начале нашей совместной жизни, а ближе к концу. И к этому отнеслись нормально. У меня сложилась ситуация, когда без брачного соглашения не могла. Конечно, кого-то такое предложение может обидеть или оскорбить, могут возникнуть вопросы: «Ах, ты мне не доверяешь!» Но потом все поймут, что это лучше.

«Хотела дочку, а теперь — внуков!»

— Как ваши дети относятся к тому, что мама — завидная невеста?

— Нормально. Старший сын Александр уже взрослый. Он работает бариста в сети кофеен. На работе знают, что я его мать. Но это ему совершенно не мешает. Сейчас он готовится пере­ехать в отдельное жилье. Мы с моей покойной мамой так решили — это была больше ее воля и желание.

— К внукам готовы?

— Сын встречается с замечательной девушкой. Она очень хорошая. Ее профессия связана с ветеринарией, с животными. Я думаю, что с внуками еще пару лет можно подождать, но в принципе я готова к продолжению рода. Моему сыну 25 лет, наверное, уже пора. Хотя мальчики позже девочек созревают и взрослеют.

— Сейчас и вам можно еще раз мамой стать!

— Я уж лучше подожду внуков. У меня была такая мысль — родить девочку. Но сейчас думаю, что не нужно. Лучше стать бабушкой. Тем более что дети у меня самостоятельные. Старшему сыну материально почти не помогаю. Хотя он пока живет со мной, максимум, что может попросить, это кинуть денег на телефон. Но это все в пределах пятисот руб­лей. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, но мои дети абсолютно неизбалованные. Младший у меня такой же — самостоятельный. На самом деле знаете, что меня радует? Что мы все одна семья и всегда друг за друга. Да, быть может, мы не показываем это явно. Но я знаю, что, если, не дай бог, что-то случится, мы все будем вместе друг другу помогать.

— Младший Никита общается с отцом?

— Конечно, общается. У нас в этом плане все замечательно.