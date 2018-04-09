Профессионалы радиостанции «DFM Краснодар» провели день в «Смене»

8 апреля профессионалы ООО «Радио Трэнд» радиостанции «DFM Краснодар» обучили участников Медиафорума навыкам успешного управления радиостанцией и секретам создания новостей в эфире. Генеральный директор компании Оксана Зайнуллина-Бахмет, креативный директор радиостанции Владимир Евенко и руководитель информационной службы Василий Залуев приехали к участникам Медиафорума молодых журналистов, чтобы поделиться опытом и рассказать о своей работе.

Сменовцы узнали, что флешмобы, акции, конкурсы — неотъемлемая часть работы с аудиторией, а еще прежде, чем выпускать контент, обязательно нужно ответить на три вопроса: «Почему?», «Зачем?» и «Как?». Эксперты рассказали, что если ответов нет, работа бесполезна.

«Развитие профессиональных качеств молодых специалистов — это очень важно. Я вижу, что юное поколение хочет работать по профессии, у них горят глаза! «Смена» формирует в ребятах желание развиваться и дает основные навыки, это очень важная ступень в будущую профессию! Главное — учиться нужно ежесекундно, технологии меняются с огромной скоростью!» — отметила генеральный директор ООО «Радио Трэнд»Оксана Зайнуллина-Бахмет.

Профессионалы «DFM Краснодар » отметили, что радио — это театр ума, оно сопровождает человека по дороге на работу, во время досуга, а ведущие постоянно заставляют аудиторию задумываться о разнообразных вещах. Эксперты говорят, что рост аудитории зависит от креатива команды. Эфирные проекты, игры, розыгрыши, внеэфирные продукты, такие, как, например, флешмоб, рекламные ролики в социальных сетях — все это в зоне ответственности креативного директора.

"Журналист должен быть универсалом, сейчас приходит эра конвергентных медиа, поэтому мы должны обладать навыками монтажа, фотографии, написания хороших текстов и, конечно, работы на радио", — рассказала Анна Кормилкина из Краснодара.