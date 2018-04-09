Ещё
АКРА: новые санкции США существенно отразились на стабильности финансовой системы РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

АКРА: новые санкции США существенно отразились на стабильности финансовой системы РФ 

ТАСС 46 минут назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Новые санкции США, введенные 6 апреля, существенно отразились на стабильности российской финансовой системы, говорится в обзоре Аналитического кредитно-рейтингового агентства (АКРА). Такие выводы в АКРА сделали на основании индекса финансового стресса (ACRA FSI), которое составляет агентство.
Ранее США ввели санкции в отношении некоторых российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов. За объявлением о данных мерах последовало существенное ослаблению рубля и российского рынка в целом.
"Сегодня индекс ACRA FSI существенно вырос относительно уровня пятницы на 0,2 пункта, достигнув максимального значения с начала марта (0,76 пункта), — отмечается в пресс-релизе агентства. — Для сравнения, в 2014 году, когда были введены санкции против крупнейших российских государственных банков, индекс ACRA FSI вырос за один день на 0,1 пункта".
Вместе с тем в АКРА подчеркнули, что значение индекса ACRA FSI все еще далеко от границы, которая обозначает переход в режим финансового кризиса — 2,5 п.
На фоне антироссийских санкций индекс Мосбиржи завершил торги понедельника снижением на 8,34%, до 2090,88 пункта, индекс РТС просел к закрытию торгов на 11,44%, до 1094,98 пункта.
Российский рубль также существенно ослаб к иностранным валютам. По состоянию на 19:05 мск курс доллара вырос на 3,2% к уровню закрытия торгов 6 апреля, до 60,04 руб., евро — на 3,59%, до 73,94 руб. При этом котировки европейской валюты в пике достигали уровня в 75,35 руб. В последний раз курс евро находился выше 75 руб. 3 августа 2016 года.
ТАСС: последние новости
Bloomberg: торговые дома приостановили закупки алюминия у "Русала" на фоне санкций Forbes: российские миллиардеры потеряли более $12 млрд на фоне снижения стоимости акций Посольство РФ: британская сторона отказывается предоставить консульский доступ к Скрипалям
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк выступил с заявлением140
Первые плоды санкций США. Что будет дальше720
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня33
Эрдоган нацелился на Донбасс303
Галкин поделился личной трагедией27
Видео
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение