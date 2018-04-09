АКРА: новые санкции США существенно отразились на стабильности финансовой системы РФ

МОСКВА , 9 апреля. / ТАСС /. Новые санкции США , введенные 6 апреля, существенно отразились на стабильности российской финансовой системы, говорится в обзоре Аналитического кредитно-рейтингового агентства (АКРА). Такие выводы в АКРА сделали на основании индекса финансового стресса (ACRA FSI), которое составляет агентство.

"Сегодня индекс ACRA FSI существенно вырос относительно уровня пятницы на 0,2 пункта, достигнув максимального значения с начала марта (0,76 пункта), — отмечается в пресс-релизе агентства. — Для сравнения, в 2014 году, когда были введены санкции против крупнейших российских государственных банков, индекс ACRA FSI вырос за один день на 0,1 пункта".

Вместе с тем в АКРА подчеркнули, что значение индекса ACRA FSI все еще далеко от границы, которая обозначает переход в режим финансового кризиса — 2,5 п.

На фоне антироссийских санкций индекс Мосбиржи завершил торги понедельника снижением на 8,34%, до 2090,88 пункта, индекс РТС просел к закрытию торгов на 11,44%, до 1094,98 пункта.

Российский рубль также существенно ослаб к иностранным валютам. По состоянию на 19:05 мск курс доллара вырос на 3,2% к уровню закрытия торгов 6 апреля, до 60,04 руб., евро — на 3,59%, до 73,94 руб. При этом котировки европейской валюты в пике достигали уровня в 75,35 руб. В последний раз курс евро находился выше 75 руб. 3 августа 2016 года.