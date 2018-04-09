Дмитрий Азаров оценил готовность больницы им. Пирогова к ЧМ-2018

Ход подготовки больницы им. Н. И. Пирогова к мундиалю Дмитрий Азаров обсудил с главным врачом учреждения Александром Вавиловым . За последние годы при поддержке федерального и регионального бюджетов капитально отремонтировали и оснастили современным оборудованием операционный блок и реанимационное отделение, привели в порядок часть хирургического корпуса, завершили переоснащение приемного отделения.

Для удобства пациентов и врачей скорой помощи был расширен въезд на территорию «Пироговки» и модернизированы подъезды к приемному отделению. Теперь одновременно сюда могут заезжать четыре кареты скорой медицинской помощи.

Непосредственно в отделении отремонтировали действующий реанимационный зал и открыли дополнительный общехирургический, модернизировали рентгенкабинет, кабинеты УЗИ, МРТ и компьютерной томографии. В больнице действует экстренная лаборатория. Также было закуплено новое оборудование для искусственной вентиляции легких, наркозные аппараты, кардиомониторы, эндоскопическое оборудование и медицинская мебель.

Кардинально изменился не только внешний вид, но стиль работы приемного отделения. Так, впервые в практике самарской медицины отделение поделено на три зоны: красная — для экстренных случаев, желтая — для пациентов с кровотечениями, переломами, инсультами, зеленая — для тех, кто может самостоятельно передвигаться. О степени тяжести сообщают врачи «скорой помощи», и к их приезду готовится все необходимое для оказания помощи.

Приемное отделение медицинского учреждения полностью укомплектовано кадрами. Одновременно здесь могут принять 14 экстренных пациентов и до 60 человек амбулаторно. В преддверии чемпионата мира по футболу все врачи больницы, а также средний и младший медперсонал проходят специальную подготовку — отрабатывают действия в чрезвычайных ситуациях, учат иностранный язык.

Во время мундиаля помощь медикам будут оказывать волонтеры — это студенты Самарского государственного медицинского университета. С группой добровольцев во время посещения больницы побеседовал глава региона.

Во время посещения больницы им. Н. И. Пирогова Дмитрий Азаров, помимо приемного отделения, ознакомился с работой операционного блока и планами по благоустройству территории. Также главе региона была представлена концепция реструктуризации службы экстренной медицинской помощи для повышения качества оказания услуг.

Подводя итоги, глава региона отметил, что работы по модернизации больницы проведены качественно, дополнительные требования экспертов ФИФА выполнены.

"Проведена большая работа. Ремонт производился качественно. Большинство замечаний, которые были высказаны экспертами ФИФА, уже устранены. Например, в операционном отделении были предъявлены дополнительные требования к отдельному боксу, сейчас они исполнены. Закуплено новое оборудование. Очень важно, что мы благодаря поддержке из федерального центра мы создаем условия, в первую очередь, для жителей Самарской области , чтобы все могли получать качественные медицинские услуги", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил также, что позитивные преобразования в медучреждении продолжатся и после мундиаля. «В целом по больнице, к сожалению, еще много нареканий по внутреннему ремонту, не столь современному оборудованию. Сегодня мы могли увидеть разницу. Там, где благодаря поддержке и участию нашего города в подготовке к матчам ЧМ ремонт сделан, и там, где такая работа не проводилась. Наша задача по больнице Пирогова — чтобы все отделения, все палаты, все корпуса соответствовали самым современным, высоким требованиям», — резюмировал он.