И один в «фотополе» воин: единственный нижегородец, который стал лауреатом всероссийского конкурса

Алексей Манянин работает фотокорреспондентом в газете «День города. Нижний Новгород» и почти 20 лет занимается фотографией. В конкурсе «Best of Russia» он участвовал и в 2014 году, когда также вошёл в список победителей. В этот раз Алексей направил 5 своих работ в номинацию «люди. события. повседневная жизнь» и одна из них оказалась выигрышной, хотя сам фотограф и не думал о победе. Фотография называется «Бросить вызов». Она признана одной из лучших наряду со 169 работами других участников.

— Была конечно надежда, но не думал, что окажусь в лауреатах, — говорит Манянин. — Две фотографии были про спорт, одна фотоюмор, вот эта победительница и ещё какая-то, не помню. Которая победила, как мне кажется, интересная, лаконичная. В ней есть сюжет. Я считаю, что без формы нет фотографии. Сначала идёт она, а уже потом содержание.

Сам проект «Best of Russia» организован в 2008 году Центром современного искусства Винзавод и считается одним из престижнейших фотоконкурсов в стране. Каждый год в нём принимают участие несколько тысяч фотографов со всей страны.

— В этот раз было 8 тысяч участников, — сообщил Алексей Манянин. — Выставка проходила в Москве , в 2014 году не ездил, а в этот раз был и получил диплом. На проекте очень достойное жюри, все довольно известные люди и действительно разбираются в фотографиях, поэтому решения о победителях вполне компетентны. Как говорил один известный фотограф — если вы что-то занимаете, то это и есть ваш уровень.

Алексей Манянин больше 10 лет принимает участие в различных фотоконкурсах: местных, региональных, всероссийских. Не раз становился лауреатом. А начал заниматься фотографией приблизительно в возрасте 30 лет.

— Эти конкурсы, как соревнования, только для фотографов, — считает Манянин. Конечно должна быть и самокритика. А тут ты отправляешь и тебя определяют. Если победишь, то становится приятно, желание действовать пробуждается ещё больше.

В 2017 такой же почести был удостоен 22-летний фотограф из Нижнего Новгорода, а в 2015 году ряды лауреатов пополнило сразу несколько нижегородцев.