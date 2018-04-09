Леонид Радзиховский: Борьба с коррупцией будет резко усилена

Попробуем разглядеть то, что возможно. Во внешней политике мы все видим резко ухудшившиеся отношения с Западом. Свободное падение этих отношений в течение последних лет описывается формулой «когда упали из-под дна донесся стук». Каждый раз кажется — ну, дальше уж некуда… И всякий раз оказывается, что нет пределов совершенству. Тем не менее механически экстраполировать эти тенденции еще на 6 лет вперед — по-моему довольно наивно. Каким бы ни был общий тренд, но всегда будут движения в другую сторону. Я об этом (возможной «разрядке») писал, не стану повторяться. Обращаю лишь внимание на заявление о возможной встрече Путин — Трамп. Конечно, сам по себе тот или иной саммит вовсе не означает смены тенденции. Но все-таки встречи на высшем уровне обычно устраивают, чтобы торжественно зафиксировать какие-то договоренности (ради «подтверждения противоречий» встречаться не стоит). Нелегко СЕГОДНЯ вообразить договоренности США РФ — но если об этой встрече говорят всерьез, значит, какие-то «окна возможностей» видят…

Борьба с коррупцией будет резко усилена — и де-юре и де-факто

Что касается внутренней политики, то и по действиям, и по более чем упорным слухам можно зафиксировать несколько пунктов. Ситуация в стране такова, что, скорее всего, будут приняты разные «непопулярные меры». Непопулярные у воров и у тех, кого обворовывают.

Что касается первого, то вполне очевидно, что борьба с коррупцией будет резко усилена — и де-юре и де-факто. Де-юре весьма вероятны новые законы и подзаконные акты против отмывания денег, для проверки подозрительных состояний, доходов и т.д. Де-факто, как показывает хотя бы то же «дело Магомедовых» — почти не остается «зон неприкасаемости». И объективная ситуация в экономике и настроения общества таковы, что борьба с разными формами коррупции будет одной из главных политических тем власти. И, безусловно, дело никак не ограничится пиаром.

Антикоррупционные действия обречены на успех — всегда и везде (кстати, вольно или невольно России в этом помогут «наши зарубежные партнеры» — похоже, что «лондонский рай» для российских воров закроется. То же относится и к другим «райским уголкам»).

А вот другая практически неизбежная мера будет популярна уже не у всех, хотя у очень многих. Речь идет о повышении налогов. По многим признакам этот вопрос в принципе почти решен. Дальше «возможны нюансы» — от общего повышения НДФЛ (самое мягкое из озвученных предложений — с 13 до 15%) до введения «прогрессивной шкалы». Многие экономисты (отнюдь не миллионеры, т.е. лично не заинтересованные) вовсе не считают эту шкалу «прогрессивной» — ведь и сейчас люди платят налоги в разном размере, пропорционально своим доходам, но почему же богатые должны еще и бОльший процент платить? За что им такое наказание — или, может, они взамен получат какие-то привилегии?.. Кроме того, чисто практически в нашей стране введение «прогрессивной шкалы» приведет к «прогрессивному уходу в тень». Наконец, введя эту шкалу, Россия теряет одно из немногих имеющихся в нашей стране преимуществ для бизнесменов… Однако какими бы ни были тут чьи-то соображения — с огромной вероятностью прогрессивная шкала введена будет. Ясно, что большинство общества примет это «с чувством глубокого удовлетворения» — если экономике и не поможет, то хотя бы «справедливость порадует».

Наконец, весьма вероятна и вещь крайне непопулярная практически во всех слоях общества. Речь идет о повышении пенсионного возраста — видимо, на 5 лет. О необходимости этой меры Кудрин и другие эксперты говорят уже много лет. По понятным причинам власть на такое решение категорически не хотела идти. Но, похоже, состояние Пенсионного фонда таково, что больше откладывать уже невозможно.

Три перечисленные выше меры имеют общий экономический знаменатель — наполнить казну или хотя бы перестать ее «выгребать». Они и психологически взаимосвязаны: если делается что-то крайне неприятное большинству, то надо же дать людям какое-то моральное утешение, вот, показать, что «богатые тоже плачут», а уж коррупционеры — рыдают. Далее, достаточно очевидны некоторые внешние обстоятельства ближайшего будущего.

Другая практически неизбежная мера будет популярна уже не у всех, хотя у очень многих. Речь идет о повышении налогов

Практически все эксперты согласны с тем, что в течение года, максимум двух, нас ожидает мировой экономический кризис. Это вероятно просто по времени — последний серьезный кризис был 10 лет назад, сейчас мировая экономика, как говорят специалисты, явно перегрета. Возможно, ситуацию усугубляет «танец Трампа в посудной лавке» — торговые войны с Китаем и т.д. Насколько глубок будет этот кризис? Какие страны и отрасли пострадают больше, какие меньше? Какими будут последствия: продолжится тренд последних десятилетий на усиление экономической роли Юго-Восточной Азии и ослабление США и ЕС , или все же Трампу удастся изменить ситуацию «вновь сделать Америку великой»?

Гадания на эти темы — популярное пустое занятие. Ясно одно — Россия «тихой заводью» не станет. Если (когда) кризис случится — по любой экономике он ударит тем сильнее, чем она слабее. А даже казенные оптимисты признают — по темпам роста, бизнес-климату, диверсификации экономики, технологическому развитию Россия выглядит слабее большинства развитых и — что опаснее всего! — многих развивающихся стран.

Кликушествовать и ахать — дело легкое. Понимать, что стране предстоят нелегкие времена, — дело полезное.