Как сделать популярный Telegram-канал? Пока его еще не закрыли

Автор популярного блога о свиданиях @tinderfuck написал для нас подробный гид по Telegram: что и как писать в своем канале, сколько на самом деле стоят подписчики и можно ли завоевать аудиторию, не вкладывая деньги. Инструкцию, как продолжать пользоваться мессенджером, если его заблокируют, читайте здесь.

За пять месяцев существования канала @tinderfuck моя аудитория перевалила за 11 000 подписчиков, а средний охват одного поста дорос до 15 000 просмотров. Сейчас я занимаю 65 место среди всех русскоязычных блогов по версии сайта tgstat.ru. За это время я получил множество интересных предложений, в том числе — от издательства «Эксмо», которое опубликует книгу по мотивам моих записей. Учитывая то, что я аноним — это неплохой результат.

В момент создания канала я не продумывал его развитие дальше, чем на пару шагов, не строил грандиозных планов и действовал методом проб и ошибок. Всю нужную мне информацию я получал из открытых источников и собственного опыта, никаких «курсов по Telegram» не проходил, и поэтому считаю, что приобретенными знаниями стоит поделиться.

Большинство каналов можно разделить на два типа — копипаст из интернета для не очень умных, который модерируется профессиональными админами и предназначен исключительно для заработка, и так называемый «авторский» сегмент.

«Автор», конечно, громкое слово, но под ним здесь и далее я буду иметь в виду человека, который с помощью клавиатуры и 33 букв русского алфавита генерирует оригинальный контент любого формата и тематики. Я думаю, что мои рекомендации подойдут только людям, которые ведут такие каналы — для профессиональных маркетологов и блогов с картинками правила будут другими. Секретов у меня немного: правильные контент, стратегия и реклама.

Контент

У вас должна быть тематика, о которой вы можете и хотите писать и которая должна быть интересна потенциальному читателю. Конечно, не стоит думать только об аудитории и забывать о себе, но решите, чем именно вы можете быть полезны. Если вы эксперт в какой-то области или имеете интересный жизненный опыт, срочно заводите канал! Если нет — не беда, но вряд ли вы сможете рассчитывать на тысячи подписчиков. Уходите в рэп — там сейчас больше возможностей.

Хороший пример — канал Полины, которая давно и успешно работает в индустрии рекламы, ее 16 000 читателей подкупила узнаваемая подача, опыт и глубина рассуждений.

Средний пример — каналы с байками про работу в полиции или криминальные истории. Это интересует людей, но здесь нет возможности дальнейшего расширения или изменения тематики, а одинаковые истории быстро приедаются.

Плохой пример — личный блог о вашей обычной серой жизни. Будни, рассказы о парах в универе, коллегах в офисе и пробках и метро никому не интересны. Если у вас есть внутренний мотив писать об этом, не гасите его, но не стоит рассчитывать на популярность.

Некоторые темы интересны большему количеству людей: каналы про моду и стиль развиваются быстрее, чем про андеграундную музыку или захватывающие путешествия по деревням псковской области. Если у вас нет определенной ниши, вы должны писать не хуже Юрия Вафина.

Как вести свой канал?

Исключите любой намек на псевдоэкспертность. Если у вас получилось раскрутить канал, посвященный вашему взгляду на авторское кино, постарайтесь не впасть в эйфорию от количества подписчиков и не начать размышлять о политике, давать советы по здоровым отношениям и предрекать скорую смерть феминизма. Не обманывайте себя и людей — пишите только о том, в чем действительно разбираетесь.

Идеальное количество постов в неделю — от двух до семи. Но даже такой небольшой объем требует дисциплины и свободного времени. В первый месяц я тратил на один текст два часа, сейчас справляюсь минут за 30 — конечно, не считая продумывания концепции и прокрастинации. Есть множество каналов с крутыми идеями, которые в итоге были заброшены авторами — а зря!

Нужен ли контент-план? Бытует мнение, что нужен, но у меня, например, его никогда не было. Любой пост — это мое текущее настроение или попытка воссоздать одно из прошлых. Когда у меня было меньше тысячи подписчиков, «эксперты» по интернет-медиа убеждали меня в том, что без четкого плана далеко не уйти. Пошли к черту, думал я, и оказался прав.

Постарайтесь не взаимодействовать с каналами, которые предлагают читателю контент низкого качества или пытаются обмануть. Накрутчики ботов, казино, диванные трейдеры и прочий стыд — это реальность, но каждый может сделать маленький вклад и игнорировать их существование.

Раскрутка

Наполнение канала

В инструкциях советуют в свой свежесозданный канал сразу добавлять весь контактный лист, трубить о нем в соцсетях и призывать друзей подписываться. Если вы хотите выглядеть жалко и раздражать людей, именно так и нужно поступить. Но я бы предложил вам запастись стойкостью и несколько недель писать в никуда, чтобы потенциальный подписчик при переходе увидел интересный контент, а не пару записей.

Я понимаю, что это сложно — поэтому, если вы не уверены в качестве своих текстов, можете дать немного недорогой рекламы и получить первую аудиторию человек в 100-200. Их вам хватит для общения и оценки реакции. Люди, кстати, активнее пишут в личку авторам маленьких каналов, нежели крупных — при тысяче читателей я получал десятки сообщений каждый день, они помогли мне поверить в себя и повлияли на концепцию. Сейчас мне пишут максимум несколько человек в сутки.

Первая реклама

А теперь самое важное: давайте посчитаем бюджет на раскрутку. Инструкции в интернете предлагают поверить в цифру от 10 до 20 рублей за подписчика, то есть 5 000 человек обойдутся вам примерно в 50-100 тысяч рублей. Возможно, в некоторых случаях так и есть, но у меня и у многих близких мне по духу авторов вышло гораздо дешевле.

Хороший пример — блог о сексе «Катины секреты»: девушка потратила незначительную сумму на пару успешных рекламных постов, договорилась о взаимопиаре с подходящими по теме каналами и за короткий срок выбилась в топ. Конечно, тема секса естественным образом привлекает людей (как, в общем, и моя), но и конкуренция здесь высока, поэтому решающим фактором становится качество контента.

Средний пример — нишевые каналы, которые рассказывают о взглядах автора на сериалы, книги или путешествия. При хороших текстах и правильном выборе площадок для продвижения подписчик обходится примерно рублей в 10-20.

Плохой пример — я знаю несколько каналов о «саморазвитии и успехе», которые настойчиво стремятся к цифре 10 000, но, по моей оценке, за каждого человека они платят 30 рублей. Это дорого, а если тексты не оправдывают ожидания, то люди все равно отписываются. Поэтому я считаю, что тратить больше 15-20 рублей за одного не имеет смысла — лучше скорректировать концепцию. За все время я потратил около 40 000 рублей, но половина суммы ушла на наивные и неудачные попытки.

Выбор площадок для рекламы

Цены на рекламу очень разные: авторский блог с 5 000 читателей может попросить у вас 3 000 рублей за пост, а очередной клон «Подслушано» возьмет 1 000 рублей при своих 20 000. Но в первом случае вы получите несколько сотен живых подписчиков, а во втором к вам перейдут 50 школьников, которые быстро разбегутся, так как привыкли к легкому и пластмассовому контенту.

Главное, что стоит помнить: имеет значение не количество, а лояльность и успешное попадание в именно вашу целевую аудиторию. Другим важным навыком является чутье: многие администраторы знают о низкой эффективности своих площадок, но все равно ставят внушительный ценник. О технических подробностях я намеренно умалчиваю: с этим вам помогут сайты с аналитикой вроде tgstat.ru и здравый смысл.

Взаимопиар

У меня много знакомых авторов со средними текстами — они настойчиво пытаются пробить себе дорогу в топ, надеясь только на взаимопиар (это когда вы рекламируете другой канал, а в нем пишут о вас). Это бессмысленное занятие, пока вы не наберете хотя бы 2 000 — 3 000 читателей. До этого на поиск и упоминания других блогов вы потратите время и силы, но результат будет незначительным.

Я часто слышу вопрос, можно ли раскрутить канал совсем без финансовых вложений. Если вы знамениты чем-то за пределами Telegram, то, конечно, да. Если нет, это будет очень сложно. Есть авторы, которые, не вложив ни рубля, набирают 1 000 — 2000, но им приходится тратить на это несоразмерное количество усилий и эмоций.