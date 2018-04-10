Российские города начали тестировать систему tax free

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Российские города с 10 апреля начали тестировать систему, позволяющую иностранцам возвращать НДС с покупок, совершенных на территории РФ . Первыми систему tax free вводят регионы, которые будут принимать болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года.

Во вторник в тестовом режиме система заработала в сочинском аэропорту. «С 10 апреля в Сочи реализуется пилотный проект по компенсации иностранным физическим лицам (не гражданам стран Евразийского экономического союза ) суммы налога на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы ЕАЭС», — уточнили в пресс-службе Сочинской таможни. Представитель таможни рассказала, что сейчас отрабатывается механизм взаимодействия между различными ведомствами, а также аэропортом Сочи, где расположен пункт tax free.

Для запуска системы tax free в международном аэропорту Сочи потребовалось внести изменения в технологическую схему пропуска через государственную границу РФ. Создана необходимая инфраструктура, завершается подготовка системы визуальной навигации.

В ближайшее время в международном секторе «С» аэропорта будут размещены информационные указатели и международные обозначения на информационных табло, которые помогут найти стойки регистрации системы tax free в зале вылета. Сочинской таможней разработана памятка для иностранных граждан о правилах получения компенсации.

Инфраструктура для tax free

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Южного таможенного управления , таможенники уже готовятся к введению системы tax free и в других городах на Юге России. «Южным таможенным управлением проводится комплекс подготовительных мероприятий по реализации системы tax free в аэропорту Платов города Ростова-на-Дону и аэропорту Гумрак города Волгограда . Прорабатываются вопросы оптимального размещения стоек регистрации системы tax free и их информационно-технического оборудования», — сообщили в пресс-службе управления.

К введению системы tax free подготовились и в Свердловской области . Представители международного аэропорта Кольцово Екатеринбурге заявили о готовности предоставить всю необходимую инфраструктуру операторам tax free, как только это потребуется. Об этом же заявили в Уральском таможенном управлении.

"Инспекторы таможни полностью готовы к работе с системой tax free. Их основной задачей является контроль фактического вывоза приобретенных товаров за границу и проставка отметок в чеке для возврата внутреннего налога на добавленную стоимость ", — рассказал ТАСС начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора . В каждой смене таможенного поста Кольцово есть сотрудники, владеющие иностранными языками, на помощь таможенникам и другим службам аэропорта придут волонтеры, которые знают испанский, арабский, японский.

Петербургский аэропорт Пулково готовит инфраструктуру и отрабатывает механизмы оформления выплат. «В аэропорту определены места размещения пунктов для получения таможенных отметок на чеках. В ближайшее время будет запущена возможность возврата в безналичной форме», — сказали в пресс-службе управляющей аэропортом компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Калининградской области система будет опробована на автомобильном пункте пропуска на границе с Польшей . «На сегодняшний день на таможенном посту МАПП Мамоново-2 (российско-польская граница) Калининградской областной таможни организованы места для работы с документами tax free. Должностные лица таможни готовы проставлять на документе (чеке), выданном организацией розничной торговли, отметку, подтверждающую факт вывоза товаров с территории Российской Федерации за пределы ЕАЭС», — говорится в сообщении пресс-службы Калининградской областной таможни.

Когда ждать клиентов

Наплыва иностранцев, желающих воспользоваться новой системой, на начальном этапе не ожидается. Из Сочи, как отметили в пресс-службе таможни, сейчас выполняются два рейса в дальнее зарубежье — в Израиль Турцию . Но представители туристической сферы видят в этом нововведении большие перспективы для города.

"Известно, что услуга tax free популярна во всем мире. Для Сочи ее введение, конечно же, станет одним из важных стимулов развития турбизнеса. Интуристы считают нормой возможность пользоваться режимом tax free. Учитывая, что Сочи становится международным туристским центром, роль этого нововведения трудно переоценить", — сказал ТАСС начальник управления курортов и рекреационных ресурсов городской администрации Сергей Доморат

В Сочи ожидают, что число обратившихся за tax free вырастет к чемпионату мира по футболу. Подобные прогнозы делают представители других регионов, участвующих в эксперименте.

"Система особенно важна в рамках приближающегося чемпионата мира по футболу, потому что все иностранные туристы, которые приезжают в Российскую Федерацию, а их будет значительное количество, конечно же, привыкли к системе tax free и захотят ей воспользоваться", — сказал ТАСС председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев . По его мнению, в Санкт-Петербурге препятствий для внедрения системы нет, но должен быть «понятный, прозрачный механизм для любого туриста».

Как отметил заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, услуга tax free обязательно должна существовать в стране. «У туриста, как правило, вызывает недоумение отсутствие этой услуги, поэтому, если мы хотим развиваться как туристический регион, то, конечно, мы должны эту услугу предоставлять», — заключил он.

За что выгоднее вернуть деньги

Калининградская область готовится к повышенной нагрузке в период проведения ЧМ-2018, но в регионе считают, что анализировать, какие товары будут чаще проходить через систему tax free, можно будет после его завершения, когда спадет спрос на сувенирную продукцию, связанную с чемпионатом. «Уже после чемпионата мира мы сможем выявить те группы товаров, в которых заинтересованы иностранные туристы. Я думаю, что это, прежде всего, ювелирные изделия, в том числе из янтаря, сувениры, то есть то, что пользуется спросом во всем мире», — сказал Шендерюк-Жидков ТАСС.

По его словам, практически все крупные торговые центры Калининграда готовы включиться в систему tax free и технически уже имеют такую возможность. «В области на сегодняшний день десять крупных торговых центров уже обладают возможностью предоставления услуги tax freе, то есть предоставления иностранным клиентам соответствующих чеков для предъявления на границе с целью возмещения НДС за товары, приобретенные в России», — сказал Шендерюк-Жидков. Он отметил, что это практически все крупнейшие магазины в центре Калининграда", предлагающие товары от ювелирных изделий, бытовой техники и мобильных телефонов до женской одежды.

В Свердловской области считают, что введение tax free «должно способствовать и продвижению уникальных российских товаров, за которыми поедут туристы». Такое мнение высказала ТАСС директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова. «Сегодня большой популярностью у зарубежных гостей пользуются ювелирные украшения, сувениры из камня», — отметила она.

Сами ювелиры подтверждают свою заинтересованность в продаже изделий с использованием системы tax free. «Я обязательно буду участвовать, ведь чем выгоднее будет для покупателя, тем выгоднее для нас — люди охотнее совершают покупки Суммы приличные возвращают, по тысяче долларов и больше. Я считаю, что это просто здорово и очень своевременно», — сказал ТАСС основатель одного из ювелирных домов Виктор Моисейкин. Он добавил, что внутренний рынок уменьшается, и сейчас как раз необходим приток новых покупателей.

Дождитесь получения чека

В Санкт-Петербурге одним из первых магазинов, которые будут выписывать чеки tax free, станет ДЛТ ("Дом Ленинградской торговли", подразделение российской компании Mercury, владеющей магазинами в Петербурге и ЦУМе в Москве). «У нас уже есть необходимая инфраструктура, есть международный партнер — Global Blue (»Глобал Блю", один из ведущих операторов системы tax free в мире), специалисты ДЛТ прошли соответствующее обучение", — рассказал ТАСС управляющий директор торгового центра Ник Хилл.

В пресс-службе ДЛТ сообщили, что будут информировать покупателей о возможности оформления tax free в рамках рекламных кампаний. «Рассчитываем приступить к оформлению чеков в самое ближайшее время», — добавили в пресс-службе магазина.

Ранее в Минпромторге объявили, что организации розничной торговли будут готовы к запуску в пилотном режиме системы tax free в России с 15 апреля. На первом этапе граждане иностранных государств смогут получить выплаты по системе возврата НДС в городах, принимающих чемпионат мира по футболу. Список городов, где можно будет воспользоваться возвратом НДС с покупок, будет постепенно расширяться.

Временный порядок по tax free будет действовать до 1 октября — пока не будет разработана автоматизированная система обмена информацией в этой сфере. По замыслу Минпромторга, к концу года tax free будет запущена на всей территории России.