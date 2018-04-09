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В Подмосковье благоустроили 38 территорий после зимы
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В Подмосковье благоустроили 38 территорий после зимы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Госадмтехнадзор Московской области проверил и благоустроил после схода снега в Подмосковье населенные пункты и придорожные территории, 38 участков полностью очистили от мусора, сообщила в понедельник руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.
«В результате проверок инспекторы выдали нарушителям 34 предписания, а также еще четыре нарушения были приведены в порядок до завершения рассмотрения материалов. Исполняя требование службы, 38 территорий и участков очищены от прятавшегося под снегом мусора», — отметила глава ведомства.
Также она сказала, что инспекторы добились наведения порядка на 20 дворовых территориях и 18 придорожных территориях.
Службой организована операция «Подснежник», цель которой — заставить ответственных лиц привести в порядок территории после схода снега.
«В ходе операции «Подснежник» производится уборка мусора, который появляется сразу после схода снега. Этот кратковременный период важно не пропустить, потому что до появления зелени и травы на земле хорошо виден мусор. Соответственно, его легко убирать. В рамках этой спецоперации уже выявлены и оперативно устранены восемь навалов мусора: в Балашихе, Шатуре, Ступине, Коломне, Наро-Фоминске, Ногинске», — сказала ранее Витушева.
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