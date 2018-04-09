В Подмосковье благоустроили 38 территорий после зимы

Госадмтехнадзор Московской области проверил и благоустроил после схода снега в Подмосковье населенные пункты и придорожные территории, 38 участков полностью очистили от мусора, сообщила в понедельник руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева

«В результате проверок инспекторы выдали нарушителям 34 предписания, а также еще четыре нарушения были приведены в порядок до завершения рассмотрения материалов. Исполняя требование службы, 38 территорий и участков очищены от прятавшегося под снегом мусора», — отметила глава ведомства.

Также она сказала, что инспекторы добились наведения порядка на 20 дворовых территориях и 18 придорожных территориях.

Службой организована операция «Подснежник», цель которой — заставить ответственных лиц привести в порядок территории после схода снега.