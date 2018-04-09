Парень, когда любимая вернулась к экс-мужу, повредил её документы и вещи

В полицию Похвистневского района обратилась 28-летняя жительница села Подбельска, заявившая, что её знакомый уничтожил принадлежащие ей документы и испортил имущество, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.

Общий ущерб заявительница оценила на сумму 30 тысяч рублей.

Выехавшие на место происшествия полицейские установили, что у потерпевшей разбит телевизор, порезана ножом норковая шуба и диван, уничтожены документы: свидетельство о рождении, о заключении и расторжении брака и аттестат. В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники полиции выяснили, что два месяца назад потерпевшая развелась со своим мужем, и стала сожительствовать с 24-летним молодым человеком. Спустя некоторое время она вернулась к бывшему мужу и объявила сожителю о расставании. Это привело парня в такое бешенство, что он, подкреплённый алкоголем, придя к своей возлюбленной поговорить, когда беседа не сложилась, в гневе повредил имущество, а потом порвал документы бывшей сожительницы.