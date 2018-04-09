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Парень, когда любимая вернулась к экс-мужу, повредил её документы и вещи
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Парень, когда любимая вернулась к экс-мужу, повредил её документы и вещи 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В полицию Похвистневского района обратилась 28-летняя жительница села Подбельска, заявившая, что её знакомый уничтожил принадлежащие ей документы и испортил имущество, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.
Общий ущерб заявительница оценила на сумму 30 тысяч рублей.
Выехавшие на место происшествия полицейские установили, что у потерпевшей разбит телевизор, порезана ножом норковая шуба и диван, уничтожены документы: свидетельство о рождении, о заключении и расторжении брака и аттестат. В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники полиции выяснили, что два месяца назад потерпевшая развелась со своим мужем, и стала сожительствовать с 24-летним молодым человеком. Спустя некоторое время она вернулась к бывшему мужу и объявила сожителю о расставании. Это привело парня в такое бешенство, что он, подкреплённый алкоголем, придя к своей возлюбленной поговорить, когда беседа не сложилась, в гневе повредил имущество, а потом порвал документы бывшей сожительницы.
По статье «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей, либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия» Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении отставного сожителя возбуждено уголовное дело. Ревнивцу грозит до года лишения свободы. Ведётся дознание.
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