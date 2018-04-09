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Нижегородцев приглашают бесплатно научиться краудфандингу
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Нижегородцев приглашают бесплатно научиться краудфандингу 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
О старте в Нижнем Новгороде курса Первой Всероссийской «Школы краудфандинга» сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства области.
Бесплатное офлайн-обучение пройдёт с 20 по 22 апреля 2018 года. Образовательная программа будет направлена, в первую очередь, на социальных предпринимателей.
Слушатели школы будут учиться использованию краудфандинга для эффективного финансирования и продвижения своих проектов. Лекционная программа первого дня будет доступна всем желающим, а мастер-классы и консультации экспертов — участникам, прошедшим предварительный отбор. Подать заявку на участие можно до 18 апреля по ссылке.
«Умение вовлечь в свой социальный бизнес общественность, а значит, привлечь её к решению какой-либо социальной задачи — это как раз то, что необходимо сегодня нашим предпринимателям», — отметил директор Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Игорь Седых.
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