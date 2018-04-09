Нижегородцев приглашают бесплатно научиться краудфандингу

О старте в Нижнем Новгороде курса Первой Всероссийской «Школы краудфандинга» сообщили в министерстве промышленности , торговли и предпринимательства области.

Бесплатное офлайн-обучение пройдёт с 20 по 22 апреля 2018 года. Образовательная программа будет направлена, в первую очередь, на социальных предпринимателей.

Слушатели школы будут учиться использованию краудфандинга для эффективного финансирования и продвижения своих проектов. Лекционная программа первого дня будет доступна всем желающим, а мастер-классы и консультации экспертов — участникам, прошедшим предварительный отбор. Подать заявку на участие можно до 18 апреля по ссылке.