Байкеры готовы к открытию нового мотосезона

Центр организации дорожного движения предупредил московских автомобилистов о начале мотосезона. Сами байкеры уже готовы к тому, чтобы снова сесть за руль.

В прошлом году столичный мотосезон стартовал 22 апреля, но тогда некоторые дороги еще были покрыты снегом. В этот раз байкеры объединения «МотоМосква» решили подстраховаться.

— Официальное открытие сезона состоится 19 мая, одновременно с началом фестиваля «Мотоармия», — рассказал председатель объединения «МотоМосква» Андрей Иванов . — К этому времени не только растает весь снег, но и вернутся те мотоциклисты, которые уезжают из города на майские праздники.

По его словам, байкеры из «МотоМосквы» начали сезон еще в марте. Подготовку к открытию столичные мотоциклисты подходят ответственно. Кроме технического осмотра своих железных коней и проверки экипировки, они ведут разъяснительную работу среди участников дорожного движения.

— Перед началом сезона мы раздаем автомобилистам листовки, оповещающие о том, что скоро мотоциклы появятся на дорогах, — сообщил Иванов. — Это помогает избежать аварийных ситуаций.

Свободным мотоциклистам, не относящимся к мотоклубам или объединениям, руководитель «МотоМосквы» рекомендует ответственно относиться к проверке техники и трезво оценивать свои силы.

— Нужно понимать, что вы долгое время не садились за руль мотоцикла, — объяснил он. — Каждый сезон нужно заново привыкать к вождению. Если сразу начинать «гонять», то с высокой вероятностью можно попасть в аварию.