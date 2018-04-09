Школы, больницы, рынки: в Севастополе проверили общественные места

СЕВАСТОПОЛЬ , 9 апр — РИА Новости Крым . Департамент общественной безопасности правительства Севастополя при участии представителей основных городских ведомств проверил соблюдения требований пожарной безопасности на всех подведомственных объектах с массовым пребыванием людей. Об этом в ходе аппаратного совещания правительства города доложил глава департамента Владимир Татарчук

"Проинспектировано 78 детских садов, 65 школ, 8 спортивных школ, 8 техникумов, 19 больниц и поликлиник, 10 многофункциональных центров, 5 рынков, 27 театров, кинотеатров, клубов и другие учреждения", — сказал Владимир Татарчук.

По его словам, большинство выявленных недостатков были устранены в ходе проверок. Так, например, освобождены от посторонних предметов эвакуационные выходы, размещены планы эвакуации, проведены дополнительные инструктажи.

"В ходе проверки здания социального приюта для детей и подростков сняты решетки, замки заменены на засовы, увеличено количество дежурного персонала. Также запланирована реконструкция здания, а воспитанники в ближайшее время будут переведены в другие учреждения", — отметил чиновник.

В рамках проверки Госжилнадзором выдано 178 предписаний управляющим компаниям об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников потребовал, чтобы в ходе очередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям были приняты решения о приостановке эксплуатации объектов, в которых не устранены нарушения в области пожарной безопасности.

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"Требования противопожарной безопасности необходимо выполнять. Те объекты, которые несут угрозу жизни севастопольцев, следует закрывать и устранять все нарушения в течение 2-3 месяцев. Безопасность горожан должна быть обеспечена в полном объеме", — резюмировал Овсянников.