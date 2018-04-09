Клава Кока подтвердила свое участие в шоу «Орел и Решка»

Недавно бывшая ведущая «Орел и Решка» Натали Неведрова (28) эксклюзивно рассказала PEOPLETALK, что одной из новых ведущих программы стала певица Клава Кока (22).

При этом ни телеканал «Пятница», ни музыкальный лейбл Black Star Inc, в котором состоит Клава, эту информацию не подтверждали.

В Сети даже появились слухи, что Клава не сработалась с продюсерами и ее экстренно заменили на блогера Марию Гамаюн

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А теперь Клава рассказала нам все сама: «Я действительно снялась в качестве ведущей для нескольких выпусков » Орел и Решка. По морям», которые выйдут в конце сезона. Мы хотели сохранить это в тайне до выхода выпусков и сделать сюрприз для поклонников. Как видите, секреты в шоу-бизнесе живут не так долго как хотелось бы, и перерастают в слухи и догадки. У меня очень загруженный график, поэтому не было возможности уехать на дольше и отсняться во всем сезоне. Но могу сказать, что это было очень классное время, мы очень круто и плодотворно тогда поработали вместе с командой, и нам было очень-очень сложно расставаться. Быть ведущей «Орла и Решки» — это кайф, работа моей мечты, если бы в моей жизни не было музыки, я точно была бы ведущей именно этого проекта. Сейчас мы с телеканалом «Пятница» готовим еще один новый интересный проект, но об этом мы расскажем позже».

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/klava-koka-podtverdila-svoe-uchastie-v-shou-orel-i-reshka/