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Uber решила заняться прокатом электровелосипедов
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Uber решила заняться прокатом электровелосипедов 

Вести.Ru 27 минут назад
Фото: Вести.Ru
Сервис онлайн-вызова такси Uber приобрел американский стартап JUMP, оказывающий услуги по аренде электробайков. Это поглощение стало первым с того момента, когда к рулю Uber пришел Дара Хосровшахи.
"У меня была возможность провести с ним [Хосровшахи] пару вечеров, обговорить его и мое видение бизнеса, и увидеть много параллелей, — сказал глава JUMP Райан Ржепецки. Сам Хосровшахи заметил, что конечное видение его компании подразумевает становление Uber в качестве главной городской мобильной платформы.
"Мы можем наблюдать переход приложения Uber от вызова автомобилей к тому, чтобы помочь клиенту добраться из точки А в точку Б самым доступным, надежным и удобным способом, — сказал он. — И мы полагаем, что мопеды с электроприводом — это просто потрясающий продукт".
Сумма сделки не раскрывается. По данным осведомленных источников сайта TechCrunch, цифра близка к $200 миллионам. Сотрудники JUMP присоединятся к команде Uber, но сам сервис останется независимой компанией.
По словам Ржепецки, клиенты JUMP совершают около 6–7 поездок в день, а средняя длина пути составляет примерно 4 км. В январе Uber и JUMP запустили совместный проект Uber Bike, позволяющий взять в аренду электровелосипед из приложения Uber.
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Компания Хосровшахи старается не отставать от международных конкурентов. В прошлом году малайзийская Grab и китайская Didi инвестировали в Ofo и OBike соответственно, а индийская Ola Pedal в декабре также начала оказывать услуги в области аренды байков.
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