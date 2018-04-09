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Uber купит американский стартап проката электрических велосипедов JUMP Bikes
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Uber купит американский стартап проката электрических велосипедов JUMP Bikes 

Прайм 1 час назад
Фото: Inc.
Сервис онлайн-заказов такси Uber объявил о покупке американского стартапа JUMP Bikes, занимающегося сдачей в прокат электрических велосипедов, сообщается в блоге Uber.
"Сегодня я с радостью сообщаю о том, что мы заключили соглашение о покупке JUMP Bikes, сервиса сдачи в прокат электровелосипедов… который мы уже успешно протестировали в Сан-Франциско", — сообщает в блоге Uber глава компании Дара Хосровшахи. Сумма и сроки сделки при этом не оглашаются.
В конце января Uber сообщал о плане запуска пробной агрегации своего сервиса с JUMP Bikes в Сан-Франциско. Услуга проката велосипедов называлась Uber Bike, сервис предоставлял в аренду 250 велосипедов JUMP.
Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от работающих на нее таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.
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