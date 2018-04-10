В Воронежском заповеднике из-за паводка закрыли две экотропы 

Другие экскурсионные объекты продолжают работу. В Воронежском заповеднике имени Пескова из-за паводка временно закрыли экологические тропы «Малая и Большая Черепахинские». Об этом сообщила пресс-служба заказника в понедельник, 9 апреля. Зарегистрирован небывалый подъём воды в реке Усманке, отметили сотрудники заповедника. Когда откроются экотропы, пока неизвестно. Другие экскурсионные объекты работают в штатном режиме. Специалисты называют паводковую ситуацию в регионе напряженной. Всего по состоянию на 9 апреля в области подтоплено порядка 1,9 тыс. приусадебных участков и 311 домов в Калачеевском, Новоусманском, Воробьёвском, Грибановском, Бутурлиновском, Павловском, Аннинском и Эртильском районах, а также 20 низководных мостов. В зоне подтопления проживают около 4 тыс. человек. Режим чрезвычайоной ситауции объявлен в Калачеевском районе, бутурлиновском селе Гвазда и в трёх населённых пунктах Новоусманского района. Как районы области уходят под воду, в чём причина массового затопления и положена ли жильцам затопленных домов эвакуация, читайте здесь. Дарья Крымова
Фото — пресс-служба Воронежского заповедника