Ещё
В Воронежском заповеднике из-за паводка закрыли две экотропы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Пахнет, как в мясном цехе". МЧС вернулось на место крушения Ан-148
"Пахнет, как в мясном цехе". МЧС вернулось на место крушения Ан-148

В Воронежском заповеднике из-за паводка закрыли две экотропы 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Другие экскурсионные объекты продолжают работу. В Воронежском заповеднике имени Пескова из-за паводка временно закрыли экологические тропы «Малая и Большая Черепахинские». Об этом сообщила пресс-служба заказника в понедельник, 9 апреля. Зарегистрирован небывалый подъём воды в реке Усманке, отметили сотрудники заповедника. Когда откроются экотропы, пока неизвестно. Другие экскурсионные объекты работают в штатном режиме. Специалисты называют паводковую ситуацию в регионе напряженной. Всего по состоянию на 9 апреля в области подтоплено порядка 1,9 тыс. приусадебных участков и 311 домов в Калачеевском, Новоусманском, Воробьёвском, Грибановском, Бутурлиновском, Павловском, Аннинском и Эртильском районах, а также 20 низководных мостов. В зоне подтопления проживают около 4 тыс. человек. Режим чрезвычайоной ситауции объявлен в Калачеевском районе, бутурлиновском селе Гвазда и в трёх населённых пунктах Новоусманского района. Как районы области уходят под воду, в чём причина массового затопления и положена ли жильцам затопленных домов эвакуация, читайте здесь. Дарья Крымова
Фото — пресс-служба Воронежского заповедника
Вести Воронеж: последние новости
«Утонула малая родина». Затопленный Калач сняли с высоты птичьего полёта В Воронеже из-за паводка разобрали понтонный мост через реку Дон В Воронежской области сельчане оказались отрезаны от мира из-за затопленного моста
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым736
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-14841
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России35
Сын Табакова взбесил народ149
Рубль ждет технический отскок202
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:46
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148
Катастрофы Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
01:04
Системы «Град» открыли огонь в Таджикистане
Оружие Армия
00:33
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США
Армия
00:17
Юлию Скрипаль выписывают из больницы
Происшествия
04:14
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
10:03
Фанаты победителя устроили свару после боя
Безумный мир
01:04
Хорек прикинулся дохлым ради сна
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение