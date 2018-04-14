В сети появились редкие кадры из жизни семейства барсуков в заповеднике Воронежской области

Фотоловушка «поймала» взрослых животных с их щенками. Сотрудники Хопёрского заповедника поделились видео с ночными «прогулками» семейства барсуков. Милые кадры, которые сделала одна из фотоловушек воронежского заказника, появились на официальной странице заповедника в «ВКонтакте».

В ролике можно наблюдать, как взрослые животные переносят своих крохотных малышей среди заснеженных лесных дебрей. По словам сотрудников заповедника, барсуки очень «семейные» животные и заботливые родители, обычно потомство у них появляется ранней весной. И это большая удача — увидеть барсуков-родителей с их щенятами.