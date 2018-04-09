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Соколинцев приглашают на экскурсии Мосприроды
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Соколинцев приглашают на экскурсии Мосприроды 

Управа района Соколиная гора 37 минут назад
На этой неделе жителей Восточного административного округа ждет несколько интересных событий на природных территориях.
Ближайшим зеленым массивом к нашему району является Измайловский лесопарк. 13 апреля, в пятницу, здесь пройдет экскурсия «Жил-был Лес». Она начнется в 14 часов дня (сбор у камня» на входе в парк рядом с метро «Измайловская», выход из первого вагона из центра). На экскурсии посетители ознакомятся с разнообразием местного животного и растительного мира.
В воскресенье на этой неделе, 15 апреля, в экоцентре «Царская пасека» Измайловского лесопарка пройдет День открытых ворот. Экскурсии начнутся в 12, 13 и 14 часов дня. Они подходят для ребят от шести лет. Посетители узнают об истории экоцентра, узнают много нового о жизни пчел и понаблюдают за обитателями вольера.
Фото: предоставлено пресс-службой ГПБУ «Мосприрода».
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