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Во дворах Соколиной горы отремонтируют 63 единицы малых архитектурных форм
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Во дворах Соколиной горы отремонтируют 63 единицы малых архитектурных форм 

Управа района Соколиная гора 37 минут назад
Управляющие компании Соколиной горы проведут локальный ремонт на 16 спортивных и 193 детских площадках.
Помимо этого, запланировано провести работы по ремонту 48 урн и 137 контейнерных площадок. Все это будет проведено в рамках рамках месячника благоустройства в районе Соколиная гора. Работы включат в себя ремонт и покраску. Так, в планы по покраске вошло более 35 тысяч погонных метров газонного ограждения.
В настоящее время в районе продолжаются работы по вывозу и ворошению снега на более чем ста гектарах газона с целью ускорить таяние. В дальнейшем на всех очищенных площадях выполнят тщательное прогребание газона для удаления скопившегося мусора. За апрель в районе планируется спилить шесть пней и шесть сухостойных деревьев.
Фото: Светлана Яковлева.
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