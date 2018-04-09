Во дворах Соколиной горы отремонтируют 63 единицы малых архитектурных форм

Управляющие компании Соколиной горы проведут локальный ремонт на 16 спортивных и 193 детских площадках.

Помимо этого, запланировано провести работы по ремонту 48 урн и 137 контейнерных площадок. Все это будет проведено в рамках рамках месячника благоустройства в районе Соколиная гора. Работы включат в себя ремонт и покраску. Так, в планы по покраске вошло более 35 тысяч погонных метров газонного ограждения.

В настоящее время в районе продолжаются работы по вывозу и ворошению снега на более чем ста гектарах газона с целью ускорить таяние. В дальнейшем на всех очищенных площадях выполнят тщательное прогребание газона для удаления скопившегося мусора. За апрель в районе планируется спилить шесть пней и шесть сухостойных деревьев.