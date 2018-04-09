Чешские самолеты L-410 будут производить в России

Это только один из примеров развития экономического сотрудничества между предпринимателями наших стран. Последние годы, несмотря на политический фон в мире, не всегда благоприятный, деловые связи активно развиваются. И это не случайно. Чехия является для нас одной из тех стран, с которыми экономические отношения России наиболее многогранны и имеют давнюю и достаточно успешную историю.

У нас разнообразная товарная номенклатура взаимной торговли. После четырех лет снижения в 2017 году стоимостной объем российско-чешского товарооборота увеличился по сравнению с 2016 годом более чем на 35 процентов и составил 7,4 миллиарда долларов. При этом российский экспорт увеличился на 47 процентов, а импорт — почти на 24 процента. Рост коснулся практически всех основных товаров.

По общему мнению предпринимателей обеих стран, среди наиболее перспективных направлений российско-чешского экономического сотрудничества автопром, сельское хозяйство, пищевая промышленность, технологии для энергетики, станкостроение, разработки в сфере городского общественного транспорта и ЖКХ, а также профессионально-техническое образование и туризм. Именно на этих направлениях национальные деловые советы по сотрудничеству России и Чехии планируют сосредоточить свою деятельность в этом году. Намечена серьезная программа.

В мае в Центре международной торговли пройдет Международный бизнес-форум недвижимости. Готовится проведение российско-чешской деловой конференции по тематике «умного города». У чешских коллег накоплен здесь большой опыт, и они готовы им поделиться. А в июле пройдет региональный российско-чешский форум в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге . Планируемая тема — «Инвестиционные проекты, промышленная кооперация в сфере модернизации производственных мощностей и новые проекты сотрудничества».

Для Среднего Урала партнерство с Чехией уже носит стратегический характер. За последние годы Чехия из третьего десятка стран, с которыми регион ведет торговые отношения, поднялась на восьмое место. Количество и разнообразие компаний-партнеров говорят о том, что создано главное — взаимная заинтересованность в сотрудничестве. Спектр отношений Свердловской области и Чехии очень широкий. Это — машиностроение, металлургия, химия, наука, образование, туризм и другие сферы. Кроме того, для Урала очень важны проекты в сфере энергетики: потребление электроэнергии в регионе рекордное, и каждая возможность сэкономить, применяя энергосберегающие технологии чешских партнеров, крайне важно.

Для Среднего Урала партнерство с Чехией уже носит стратегический характер

Хорошей площадкой для презентации в Чехии потенциала российских регионов и промышленных предприятий является ежегодная Международная машиностроительная выставка в Брно и традиционно проводимый в ее рамках «Бизнес-день Российской Федерации». Она пройдет в октябре. Чешская сторона предлагает обсудить перспективы двустороннего сотрудничества в сфере роботизации и точного литья. А в конце октября — начале ноября намечено проведение в Тольятти российско-чешской деловой конференции по дальнейшему развитию сотрудничества в автопроме. Намеченные форумы, конечно же, не исчерпывают всех направлений деятельности национальных деловых советов, как и российско-чешского делового сотрудничества.

Например, отдельной большой темой является использование чешского опыта в молочном животноводстве. Эта отрасль была организована в послевоенные годы по государственно-социалистическому принципу экономики. Во второй половине 1990-х годов по производительности она была сопоставима с нынешней российской. Средние надои — на уровне 3500 литров на корову в год, лучшим показателем считались надои в 5000. За 15 лет трансформации к 2017 году Чехия стала одной из самых передовых в Европе стран по молочному животноводству. Она уверенно лидирует по надоям (свыше 10 000 литров на корову в год) и по высоким показателям жира и белка в молоке.