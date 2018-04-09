Новости о коррупции за 9 апреля

Антикоррупционная политика

Бастрыкин обвинил Дерипаску в коррупции, а его сына — в связях с Навальным

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что олигарха Олега Дерипаску от преследования по коррупционным мотивам спасает лишь амнистия капиталов, а его сын при этом позволяет себе кричать «Долой коррупцию!» на митинге Навального.

Великобритания отказалась выдать России 60 граждан РФ, обвиняемых в хищениях

Великобритания отказала России в выдаче более 50 человек в связи с предоставлением им политического убежища, большинство из них обвиняется в России в хищениях, сообщил заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян

Бастрыкин против ликвидации СКР и не готов возглавить объединенное ведомство

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что судить о деятельности СК, тем более делать выводы о необходимости его расформирования, преждевременно.

Борьба с коррупцией

Глава новгородского антикоррупционного управления МВД задержан и обвинен в мошенничестве (ВИДЕО)

Начальник экономической безопасности УМВД России по Новгородской области Валерий Корольков обвиняется в хищении в течение 10 лет выплат ветеранам боевых действий.

Силовики изымают документы в казначействе Дагестана