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Новости о коррупции за 9 апреля
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Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня

Новости о коррупции за 9 апреля 

pasmi.ru 36 минут назад
Антикоррупционная политика
Бастрыкин обвинил Дерипаску в коррупции, а его сына — в связях с Навальным
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что олигарха Олега Дерипаску от преследования по коррупционным мотивам спасает лишь амнистия капиталов, а его сын при этом позволяет себе кричать «Долой коррупцию!» на митинге Навального.
Великобритания отказалась выдать России 60 граждан РФ, обвиняемых в хищениях
Великобритания отказала России в выдаче более 50 человек в связи с предоставлением им политического убежища, большинство из них обвиняется в России в хищениях, сообщил заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян.
Бастрыкин против ликвидации СКР и не готов возглавить объединенное ведомство
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что судить о деятельности СК, тем более делать выводы о необходимости его расформирования, преждевременно.
Борьба с коррупцией
Глава новгородского антикоррупционного управления МВД задержан и обвинен в мошенничестве (ВИДЕО)
Начальник экономической безопасности УМВД России по Новгородской области Валерий Корольков обвиняется в хищении в течение 10 лет выплат ветеранам боевых действий.
Силовики изымают документы в казначействе Дагестана
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ нагрянули в казначейство Дагестана и проводят выемку документов. По словам источника, визит силовиков связан с финансовыми махинациями на сумму свыше двух миллиардов рублей.
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