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У библиотеки на Червишевском тракте реконструируют старый фонтан
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У библиотеки на Червишевском тракте реконструируют старый фонтан 

72.ru 40 минут назад
Фото: 72.ru
Старый фонтан, расположенный возле библиотеки на Червишевском тракте в Тюмени, вскоре должен преобразиться. В этом году в рамках реализации городской программы по благоустройству запланирован его ремонт.
Предложение тюменцев сейчас обсуждается
— Жители Тюмени предложили полностью заменить устаревшую конструкцию и сделать подсветку, — рассказали в администрации Тюмени.
Сейчас фонтан у библиотеки выглядит плачевно
Принять участие в обсуждении облика нового фонтана, который вскоре появится у информационно-библиотечного центра для молодёжи по адресу: Червишевский тракт, 15, может каждый желающий. Опрос проходит на портале «Я решаю». Около 300 жителей Тюмени уже успели в нем поучаствовать.
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