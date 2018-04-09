У библиотеки на Червишевском тракте реконструируют старый фонтан

Старый фонтан, расположенный возле библиотеки на Червишевском тракте в Тюмени , вскоре должен преобразиться. В этом году в рамках реализации городской программы по благоустройству запланирован его ремонт.

Предложение тюменцев сейчас обсуждается

— Жители Тюмени предложили полностью заменить устаревшую конструкцию и сделать подсветку, — рассказали в администрации Тюмени.

Сейчас фонтан у библиотеки выглядит плачевно

Принять участие в обсуждении облика нового фонтана, который вскоре появится у информационно-библиотечного центра для молодёжи по адресу: Червишевский тракт, 15, может каждый желающий. Опрос проходит на портале «Я решаю». Около 300 жителей Тюмени уже успели в нем поучаствовать.