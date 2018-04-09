Активное долголетие каждому району

На мой взгляд, самый большой успех проекта «Московское долголетие» заключается в том, что о нем начали говорить те, для кого он разрабатывался. Буквально на прошлой неделе, встречаясь с представителями ветеранских и инвалидных организаций, я узнал от людей, что даже те, кто не занимался никакой активностью или делал это нерегулярно, стали участниками проекта. Это главный показатель развития — несмотря на то что проект «Московское долголетие» еще даже не набрал полную мощь, люди о нем знают. Кто-то записался на йогу, кто-то занимается скандинавской ходьбой, кто-то пошел на курсы иностранных языков или компьютерной грамотности.

Те направления, которые раньше развивались лишь в отдельных районах, объединяются. Ведь в том или ином виде этот проект существовал на территории города и создавался не с нуля. Те же самые секции скандинавской ходьбы существовали при некоторых центрах социального обслуживания.

К примеру, в территориальном центре соцобслуживания «Царицыно» есть тренажеры, на которых жители района упражняются и сегодня. Уже не один год посетители центра занимаются рукоделием, обучают друг друга всевозможным полезным навыкам да и просто общаются. Но когда все эти направления входят в единую программу, получается так, что виды активности, доступные в одном месте, становятся доступными и в других местах. Появляется возможность системно развивать эту деятельность под эгидой городской программы.

За то время, что существует проект «Московское долголетие», произошли и другие интересные изменения. Так, раньше центры социальной активности базировались только на городских площадках. Но ведь кроме них в городе существует множество некоммерческих организаций (НКО), которые также готовы включиться в проект.

Однако важно отметить: для того чтобы стать частью проекта и воплотить в жизнь свои идеи, ряд организаций просит о помощи. Кому-то требуется помещение для проведения занятий, кому-то не хватает финансов, чтобы компенсировать те или иные вложения.

Раньше было всего несколько организаций, скажем так, избранные НКО, которые развивали такого рода активности. Например, известная организация «50 плюс», которая действовала на территории всей страны.

Тем не менее главный эффект от реализации проекта в том, что некоммерческих организаций, готовых в нем участвовать, стало гораздо больше.

Это значит, что часть запланированной городом работы может быть делегирована НКО. Мы давно высказывали такое предложение, а сейчас появились четкие шаги.

На сегодняшний день те горожане, которые уже записались в проект «Московское долголетие», высказываются даже не за введение новых направлений активности, а за распространение того, что уже существует в других районах.

Отмечу, что на днях у меня запланирована встреча с представителями ветеранских организаций района Москворечье-Сабурово. Мне самому интересно, какие предложения выскажут жители района.