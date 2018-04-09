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Фермерскую продукцию можно будет купить в Коптеве 20 апреля
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Фермерскую продукцию можно будет купить в Коптеве 20 апреля 

Управа района Коптево города Москвы 44 минуты назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В столице 20 апреля начнут работать около 100 ярмарок выходного дня, не является исключением и район Коптево — здесь торговля развернется неподалеку от кинотеатра «Рассвет».
Как сообщил заместитель главы управы района Коптево по вопросам экономики, торговли и услуг Александр Сидарчук, ярмарка будет функционировать по адресу: улица Зои и Александра Космодемьянских, владение 23.
Отметим, что ярмарки выходного дня открываются для того, чтобы жители столицы покупали фермерскую продукцию без посредников. (ео)
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