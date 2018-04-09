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ВС разъяснил, какие права есть у не вступающих в садовое товарищество
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ВС разъяснил, какие права есть у не вступающих в садовое товарищество 

Российская Газета 45 минут назад
Фото: Российская Газета
Не секрет, что подобная проблема реально существует, и она вызывает не только конфликтные ситуации, но и рождает массу вопросов у тех, кто является членом садового или дачного товарищества и исправно платит все положенные в СНТ взносы. Практически в каждом садовом товариществе можно найти тех, кто имеет свой взгляд на общие взносы.
Платить за пользование общим имуществом индивидуальный садовод и член СНТ должны одинаково
Ситуация настолько остра, что даже суды, разбирая подобные споры, не всегда правильно их разрешают. Именно поэтому разъяснения Верховного суда в начале очередного садового сезона могут оказаться очень полезными.
Итак, садоводческое товарищество обратилось в суд с иском к гражданину, который трудился и отдыхал на территории этого СНТ, но членом его не был. На юридическом языке такой человек именуется «ведущим садоводство в индивидуальном порядке».
Так как этот садовод уже два года не платил членские взносы, но спокойно пользовался здешней инфраструктурой и «имуществом общего пользования», СНТ попросило суд взыскать с гражданина долг и пени за два года.
А еще товарищество попросило суд обязать ответчика подписать с товариществом договор, такой же, как подписали члены садового товарищества.
Ответчик не остался в долгу и со своей стороны подал встречный иск — он согласен подписать договор с СНТ, но — на своих условиях. По мнению индивидуального садовода, ему правление товарищества должно подробно расписать, сколько ему платить за каждый объект местной инфраструктуры отдельно. А еще гражданин-ответчик потребовал по каждому объекту инфраструктуры предоставить ему формулы, по которым в каждом отдельном случае высчитывалась стоимость пользования общим имуществом СНТ.
Иск СНТ районный суд удовлетворил, но не полностью, а частично. Сделал он это следующим образом — долг с дачника по уплате общих взносов он взыскал, а вот обязать его подписать с садовым товариществом договор за пользование инфраструктурой поселка — отказался.
Что касается встречного иска, то индивидуальному садоводу не повезло — суд с его требованиями к правлению садового товарищества не согласился. И аргументировал свой отказ суд следующим образом.
По закону о садовых товариществах, сказал районный суд, предложенный дачником вариант договора, с подробным делением по каждому объекту и формулами — незаконный и нарушает права остальных садоводов.
Поэтому суд не может заставить правление садового товарищества подписать вариант договора ответчика. Индивидуальному дачнику во встречном иске было отказано полностью.
Апелляция с таким решением своих районных коллег была согласна, а вот Верховный суд — нет. И вот какой момент в таком решении «дачного» конфликта высокий суд не устроил.
Районный суд, рассматривая этот спор, заявил, что право требовать заключить договор имеет гражданин, ведущий садоводство в индивидуальном порядке, а вот у садоводческого товарищества такого права нет.
На что Верховный суд напомнил коллегам — по Гражданскому кодексу (статья 421), граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Принуждать их к заключению договора нельзя, за исключением случаев, когда обязанность подписать договор прописана в законе или если есть добровольно принятое обязательство.
В другой статье того же Гражданского кодекса (445-й) сказано дословно следующее — если заключение закона является обязательным, а одна из сторон от этого упорно уклоняется, то другая имеет право пойти в суд с требованием обязать подписать договор. В этом «принудительном» случае договор считается заключенным с момента вступления в законную силу решения суда.
Верховный суд подчеркнул — в законе о садоводческих товариществах сказано, что граждане имеют право вести садоводство индивидуально. При этом они вправе пользоваться объектами инфраструктуры и общим имуществом садового товарищества.
Специально подчеркнуто — пользоваться общими благами индивидуальные садоводы должны за плату и на условиях договора, заключенным с товариществом «в письменной форме и в порядке, определенном общим собранием членов».
Но такие «индивидуалисты», и это подчеркнуто в законе, лишаются права пользоваться благами своего садового товарищества, в случае неуплаты по договору и на основании решения правления или общего собрания. Еще важный момент, на который обратила внимание коллег Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ — размер платы и с индивидуального садовода, и с члена СНТ должен быть одинаков. Вывод из всего сказанного: заключение договора о пользовании объектами инфраструктуры садового товарищества для индивидуальных садоводов является обязательным в силу закона. А еще высокий суд уточнил — с иском о понуждении подписать договор с СНТ могло обратиться как само садовое товарищество, так и индивидуальный садовод. А вот отказывать правлению садового товарищества в праве подавать подобный иск, как заявил районный суд, — незаконно.
Но и это еще не все. Высокий суд подтвердил не только права садового товарищества, но и права садоводе, желающиго независимости от СНТ. Верховный суд сказал — у местного суда не было оснований для «оставления без удовлетворения встречных требований садовода».
И Верховный суд напомнил про Гражданский кодекс. В нем есть статья 445. В ней перечисляются условия, на которых договор считается заключенным с момента вступления в силу решения суда. Поэтому ссылка районного суда на то, что вариант договора индивидуального дачника не соответствует закону о садоводческих товариществах, нарушает права членов СНТ, не освобождает суд  от необходимости самому доходчиво прописать условия, на которых должен быть заключен договор отдельного садовода с товариществом.
В итоге Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ постановила отменить принятые по этому спору решения местных судов и пересмотреть «дачный» спор заново, но с учетом замечаний, высказанных Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации.
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