Предприниматели пожаловались Панову на руководство «Теплоэнерго»

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поручился лично разобраться с жалобами предпринимателей на руководство ОАО «Теплоэнерго». Об этом он заявил на встрече с предпринимательским сообществом 9 апреля.

В частности, гендиректор АО «Промис» Евгений Слиняков высказался о существующией в организации «волоките с документами», а также попросил градоначальника досрочно прекратить полномочия генерального директора «Теплоэнерго» Александра Котельникова

«В августе месяце мы начали строить дом. Согласно требованию законодательства, за это время мы должны заключить договоры технического присоединения. С энергетиками, газовиками и «Нижегородским водоканалом» мы их и заключили. С «Теплоэнерго» мы начали работу в октябре. За пять месяцев здание уже практически построено, однако директор «Теплоэнерго» все это время отказывает в выдаче договора техприсоединения», — пояснил Слиняков.

Поддержали выступившего и другие представители нижегородского бизнеса. У некоторых из них процесс заключения договоров идет в течение нескольких месяцев и даже лет.

В ответ Владимир Панов заявил, что «сам разберется с этим вопросом».

«Я не буду сейчас говорить эмоциональных оценок, это непрофессионально. По крайней мере, мне нужно услышать позицию второй стороны. Если будет установлено, что допущены действия сугобо необъективного характера, то будут последствия для тех лиц, которые допустили подобные нарушения», — сказал глава города.

Напомним, около 30 тысяч нижегородских домов и квартир отключили от энергоснабжения за долги.