Прокуратура: жители Пермского края переплачивали за тепло

Прокуратура Пермского края нашла нарушения в деятельности Региональной службы по тарифам. В ведомстве пришли к выводу, что нарушения при разработке нормативов потребления теплоэнергии привели к завышению коммунальных платежей.

прокуратуре по Пермскому краю считают, что при утверждении нормативов РСТ Пермского края использовала неверный расчётный метод. Кроме того, служба определила норматив для каждого муниципального образования, при этом не учла разницу в климатических зонах. Тем временем погода в территориях края отличается. Всё это, по мнению прокуратуры, создаёт предпосылки для необоснованного увеличения платы за тепло.

Кроме того, прокуратура выявила нарушения законодательства при утверждении инвестиционных программ. Например, были основания некоторые из них не утверждать. «Помимо прочего, отмечается низкая активность РСТ края в части осуществления контроля за выполнением таких программ (проверки хода их реализации не проводятся)», — пояснили в ведомстве.

Прокуратура вынесла представление руководителю Региональной службы по тарифам об устранении выявленных нарушений законодательства.