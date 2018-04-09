Посол России в Австрии попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»

В феврале активистка организации Femen устроила акцию против президента Украины Петра Порошенко , когда он посещал Венский бал. Женщина оголила грудь, на которой был черной краской нанесен обращенный к украинскому президенту призыв на английском языке, с использованием нецензурного выражения, удалиться со светского мероприятия.

"На основании «доноса» Ирины Геращенко печально известный сайт борцов с врагами Украины «Миротворец» внес в свои списки имя главы российской дипмиссии в Вене . Сами соврали — сами испугались и поверили", — написал Хайдаров на своей странице в Facebook, сопроводив запись ссылкой на соответствующую страницу сайта.

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет «изменниками родины». Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.