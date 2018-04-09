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В ЕЦБ считают, что еврозона могла развалиться без специальных мер поддержки
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В ЕЦБ считают, что еврозона могла развалиться без специальных мер поддержки 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 9 апр — РИА Новости, Мария Князева. Еврозона — монетарный союз 19 стран внутри Евросоюза — могла быть распасться во время прошедшего кризиса без специальных мер поддержки со стороны Европейского центрального банка, сказал вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио в комитете Европарламента.
"Кризис и необходимость работать с риском очень низкой инфляции или даже дефляции потребовал от нас расширить набор инструментов в рамках монетарной политики для выполнения (целей, заложенных в — ред.) нашем мандате. Без этой политики, монетарный союз мог быть разрушиться", — сказал он.
ЕЦБ стремиться, согласно своему мандату, удерживать инфляцию в еврозоне на уровне чуть ниже 2% в среднесрочной перспективе. В период кризиса инфляция в регионе упала, сильно отклонившись от цели Европейского центробанка.
ЕЦБ отреагировал, в том числе, введением программы покупки активов на рынке, снижением ключевой ставки до рекордного минимума.
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