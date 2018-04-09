Совет Владимира Путина

Почему представители неправительственного сектора так упорно противятся варианту замораживания конфликта в Косово и Метохии, и какие планы по этому поводу есть у них и у их спонсоров с Запада.

Вскоре и нам, сербам, по примеру наших западных соседей, придется спеть «Спасибо, Германия ». Но не потому, что немцы даровали нам государство (оно у нас, слава Богу, уже есть, и это наше собственное достижение), а потому, что они могут помочь нам его сохранить. Немцы полностью раскрыли свои намерения и тем самым подстегнули сербский инстинкт самосохранения вместо самоуничтожения, которое явилось бы неизбежным побочным продуктом реализации немецких планов.

Послания из Германии

Так что же нам сообщают немцы? Устами своего посла в Белграде Аксела Дитмана они уже передали нам послание о том, что мы должны согласиться со вступлением Республики Косово в Организацию Объединенных Наций и навсегда попрощаться с сердцем Сербии

Недавно нескольким сербским журналистам представилась возможность встретиться с некоторыми членами немецкого Бундестага и узнать кое-что интересное. Вкратце, они услышали то, что уже могли прочитать в «Печати»: упомянутый вариант решения косовского вопроса является частью более широкого плана, касающегося Сербии и сербов и предполагающего ритуальный, но при этом совершенно конкретный отказ от любых связей с Россией . Кстати, не зря мы назвали это предложением о безусловной капитуляции.

«Для Европейского Союза важна перспектива единства, в особенности во внешней политике. Вы не можете сидеть на двух стульях, если так можно выразиться», — процитировало издание «Данас» Торстена Фрая, депутата от Христианско-демократического союза канцлера Ангелы Меркель, а также члена двух комитетов Бундестага , которые считаются ответственными за переговоры с нами. Это Комитет по иностранным делам и Комитет по вопросам Европейского Союза.

Точно так же, только чуть более откровенно, даже жестче, высказался Йозеф Юратович, депутат от немецкой Социал-демократической партии: «Если кто-то хочет в ЕС, то он должен принять решение: или сотрудничать с Россией, или быть с Евросоюзом. Никто не может усидеть на двух стульях».

Послание Германии Сербии емко сформулировала депутат от левых Севим Дагделен после того, как 25 января 2017 года Комитете иностранных дел прошли дебаты о Западных Балканах. Тогда газета «Дойче велле» опубликовала ее слова: «Ясно, что в концепцию евросоюзного управления не вписывается то, что Сербия, будучи кандидатом на вступление в ЕС, является близким союзником России. В рамках переговоров о вступлении правительство Германии будет более жестко настаивать на том, чтобы в целях унификации внешней политики и политики в области безопасности Сербия выбрала антироссийский курс. Он включает и мнимую нормализацию отношений с Косово, в рамках которой Сербии придется признать независимость региона, провозглашенную в нарушение международного права».

Итак, как в связи с разговором в Германии пишет сербское издание «Вечерние новости», «косовский вопрос не самое большое препятствие для Сербии на пути, который ведет к европейской семье. Больше, чем решение вопроса о сербских границах, немцев беспокоят отношения нашей страны с Россией».

И сейчас мы говорим о планах, которые имеют отношение к этому. Условия, выставляемые Сербии на ее европейском пути, не ограничатся проблемой Косово, как уже не ограничились вопросом сотрудничества с Гаагским трибуналом. Хотя нас и уверяли в обратном, но кто сейчас об этом вспомнит? Теперь же нас будут заставлять порвать все связи с Россией.

И, судя по всему, с Китаем тоже, поскольку, как в том же разговоре с сербскими журналистами заявил Патрик Келер, координатор по внешней политике и безопасности в Фонде Конрада Аденауэра , Германия обеспокоена не только сербским сотрудничеством с Россией, но и «китайским влиянием в Сербии. Китай явно пытается выстроить билатеральные отношения со многими европейскими государствами по отдельности, а не с ЕС в целом, чтобы настроить одно против другого».

Столкновения албанцев с полицией в городе Косовска-Митровица

Зачем все эти требования, начиная с «российского» и заканчивая «китайским»? Этого не стоит снова и снова пояснять — все и так ясно: степень нашего согласия на требуемую безусловную капитуляцию равна степени западного контроля над Западными Балканами. Отсюда и необходимость устранить всякое другое влияние, от российского до китайского.

Капитуляция Сербии в косовском вопросе положила бы начало окончательному изгнанию России с Балкан.

Послание Путина

Все это, разумеется, совершенно понятно и России, и ее президенту Владимиру Путину , у которого президент Сербии Александр Вучич после драматических событий в Косовска-Митровица, попросил совета (в чем сам и признался). Кстати говоря, в связи с этим разговором Путина с Вучичем мы отметили интересное совпадение, которое вряд ли случайно. В тот же день, когда состоялась беседа, Вучич переговорил и с президентом Белоруссии Александром Лукашенко , после чего, судя по хронологии и обнародованным сообщениям, тот побеседовал с Путиным.

Итак, какой совет дал Вучичу Путин, мы, к сожалению, не услышали, поскольку коллега-журналист, которая брала интервью у Вучича перед телекамерами, не посчитала нужным об этом спросить. Тем не менее в общих чертах послание Путина Вучичу не так трудно себе представить. Он считывается в официальном сообщении Кремля, а также в словах Сергея Железняка , функционера путинской «Единой России»

Как сообщил Кремль, президент заявил, что «в основе косовского урегулирования должно лежать неукоснительное выполнение этой резолюции 1244 Совета безопасности ООН ».

А Железняк? Прежде всего, нужно понимать, что он не какой-нибудь малозначительный функционер путинской партии, чьи слова могут, но не обязательно, отражать позицию официальной Москвы . Железняк отвечает перед правящей партией, то есть перед Кремлем и самим Путиным, за отношения с дружественными политическими партиями по всей Европе. «Эмиссар Владимира в Европе», — так о нем пишет издание «Стампа», намекая на то, что этот человек «пользуется доверием в кругу Путина». Железняк — человек Путина для связей с «Движением пяти звезд» и «Лигой севера» в Италии . Именно он подписывал соглашение о сотрудничестве с «Австрийской партией свободы» Хайнца-Кристиана Штрахе. Наконец, даже американское «Радио Свободная Европа» называет Сергея Железняка «представителем российского влияния на Балканах».

Ввиду всего этого ясно, что его слова имеют большой вес, и в связи с нашей нынешней ситуацией он заявил: «Необходимо как можно быстрее отойти от иллюзий возможности принятия неких „скорых компромиссных решений по Косово“ в качестве очередного „жертвенного шага“ на пути интеграции Сербии в ЕС». Далее самое важное: «Сербским интересам в Косово и Метохии необходим статус „долгосрочного замороженного конфликта“ и надзор на уровне Совбеза ООН, где Россия сможет должным образом оказать политическую, дипломатическую и иную необходимую поддержку нашему стратегическому союзнику — Сербии, ее безопасности и территориальной целостности. Только консолидация сербского общества и наше эффективное стратегическое взаимодействие отрезвит воспаленные от „дурмана американской всесильности“ умы деструктивных сил в Косово, предотвратит разрастание конфликта и даст подлинные гарантии безопасности сербскому населению в регионе».

В общем, совет Путина состоит в том, чтобы Сербия соблюдала Резолюцию 1244 и никуда не спешила.

Внутренний диалог с предателями

Совсем другие советы, разумеется, Александр Вучич услышал на встрече, состоявшейся в рамках внутреннего диалога о Косово, с представителями неправительственного сектора, объединенными в организации «Национальная конвенция за ЕС», — пресловутыми представителями интересов США /Запада/ НАТО в Сербии, которые им за это и платят.

Согласно сообщениям, представители Национальной конвенции за ЕС, в которой объединено более 700 организаций гражданского общества, выступают против статуса замороженного конфликта для Косово и Метохии.

«Нужно воспользоваться моментом», — цитируют информагентства Соню Лихт, председателя Фонда политического своеобразия. Милан Антониевич, директор Комитета юристов по правам человека «ЮКОМ» заявил: «Замороженные отношения и статус-кво не помогут нам улучшить жизнь сербов в Косово и Метохии».

Общую мысль этой части общественности лучше всего сформулировала Изабела Кисич из Хельсинского комитета по правам человека Сони Бисерко: «В интересах Сербии, чтобы Косово вошло в ЕС и ООН».

Итак, «умный поймет». С одной стороны — Владимир Путин, а с другой — Соня Лихт, Соня Бисерко и другие им подобные, кем бы они ни были.

Но в чем различие между замороженным и размороженным конфликтом (очевидно, что речь идет не о физическом состоянии)? В том, что сторонники замороженного конфликта понимают, что пока еще не достаточно сильны, чтобы навязать нашим противникам наше решение, а наши противники так же понимают, что больше никогда не будут настолько сильны, чтобы навязать нам свое. Поэтому им нужно торопиться, а нам — ждать.

Ответ Вучича

В ответ на все это президент Сербии констатирует, что «большинство участников внутреннего диалога о Косово выступает за сохранение статус-кво и замороженного конфликта в ожидании более подходящего момента», однако сам он якобы против такого решения.

Значит ли это, что Вучич, выбирая между посланием Владимира Путина и посланием Сони Лихт, выбрал Соню Лихт и Соню Бисерко? При поверхностном анализе этот вывод неизбежен.

Президент РФ В. Путин встретился с президентом Сербии А. Вучичем

Но опять-таки зачем Вучичу спрашивать у Путина совет, если заранее ясно, какова позиция президента России, да еще и публично хвастать тем, что советовался с ним?

В связи с этим возможное объяснение намного яснее туманного заключения о том, что Вучич предпочел Путину Лихт. Вучич лишь рассуждает о нежелании замороженного конфликта, но не совершает никаких действий, а ведь это — главное. Тут также надо иметь в виду, что слова самого Вучича (он, все же, президент и единственный, кто на самом деле задается этим вопросом, и именно поэтому народ его и выбрал) имеют определенный вес, и его открытая поддержка замороженного конфликта, по сути, означала бы отказ от диалога. Рост напряженности сейчас нам совсем не нужен — мы должны продолжать разговаривать об этой проблеме столько, сколько нужно, чтобы отказаться от любых навязанных решений, не соответствующих нашим государственным и национальным интересам, как о том говорится в Конституции Республики Сербии.

Так что этим словам Вучича, несмотря на положение того, кем они были сказаны, вероятно, не стоит придавать особенного значения.