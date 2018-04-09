Synergy Insight Forum 2018 пройдет в Москве с 23 по 25 апреля

Москве 23-25 апреля пройдет Synergy Insight Forum 2018 — форум-интенсив об идеях, которые меняют реальность, главная цель события — вдохновить участников на глобальные перемены в бизнесе и жизни, говорится в сообщении пресс-службы Школы Бизнеса «Синергия».

Формат форума предполагает выступления спикеров, которые добились впечатляющих результатов в своей области: предприниматели, ученые, знаковые фигуры отечественной культуры, науки, спорта, журналистики и кинематографа.

Каждый спикер будет выступать по 30 минут и даст аудитории один инсайт — яркую идею, которая позволит участникам по-новому взглянуть на свой бизнес и вдохновиться на новые свершения. По сложившейся традиции, форум пройдет в зале Crocus City Hall, где соберется 6 тысяч участников.

Школа Бизнеса «Синергия» не в первый раз приглашает нестандартных спикеров для участия в бизнес-форумах. По словам организаторов, главным критерием отбора является ощутимый успех эксперта в его сфере деятельности. Так, в предыдущем году одним из спикеров Synergy Insight Forum стал Иван Ургант , который рассказал о том, как умение относиться к себе несерьезно помогает в бизнесе и жизни.