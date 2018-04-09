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Сбербанк объяснил, как его могут затронуть новые санкции
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Сбербанк объяснил, как его могут затронуть новые санкции 

Ведомости 40 минут назад
Фото: Ведомости
Общий размер риска Сбербанка в отношении компаний, включенных в список блокирующих санкций (SDN) Минфина от 6 апреля составляет менее 2,5% активов, сообщил «Ведомостям» зампред правления госбанка Александр Морозов, указав, что Сбербанк делает это заявление в связи с рыночной волатильностью. Требования к заемщикам обеспечены в том числе активами, не имеющими отношениями к компаниям, включенным в санкционные списки США, указал он. «Менежмент банка внимательно следит за развитием ситуации и предпринимает все надлежащие действия для минимизации возможных негативных последствий для банка», — говорит Морозов.
На 1 апреля у Сбербанка было чуть более 23,4 трлн руб. активов. Фактически речь идет о том, что размер риска на компании из нового списка SDN может составлять около 585 млрд руб.
О санкциях Мифин США объявил 6 апреля, они применены к 24 россиянам и 15 связанным с ними компаний. В их число попали предправления ВТБ Андрей Костин, «Газпрома» Алексей Миллер и Газпромбанка Андрей Акимов, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг и основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов. Кроме того, в списке — высокопоставленные чиновники. В список также включены восемь компаний Дерипаски, включая En+ и UC Rusal, и АО «Группа компаний „Ренова“ Вексельберга.
В понедельник утром на российском рынке началась распродажа активов. Все „голубые фишки“ в течение дня резко дешевели, теряли в цене и российские суверенные еврооблигации, а также падал курс рубля. Рухнули и акции Сбербанка — на 20% в течение торгового дня. К закрытию торгов на Московской бирже котировки обыкновенных акций Сбербанка снизились на снизились на 17,04% до 213 руб., префов — на 13, 44% до 187, 83 руб.
Фундаментальных оснований для падения котировок Сбербанка нет, говорит начальник управления инвестиций УК „Райффайзен капитал“ Владимир Веденеев. Снижение котировок — это следствие падения рынка, отмечает он. Бумаги госбанка есть в портфелях всех крупных фондов, замечает старший аналитик „Атона“ Михаил Ганелин. Сейчас у них есть возможность выйти из этих позиций: акции банка растут без остановки более двух лет, и даже при снижении котировок на 10-20% фонды фиксируют отличную прибыль, добавляет он.
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