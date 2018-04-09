Сбербанк объяснил, как его могут затронуть новые санкции

Общий размер риска Сбербанка в отношении компаний, включенных в список блокирующих санкций (SDN) Минфина от 6 апреля составляет менее 2,5% активов, сообщил «Ведомостям» зампред правления госбанка Александр Морозов , указав, что Сбербанк делает это заявление в связи с рыночной волатильностью. Требования к заемщикам обеспечены в том числе активами, не имеющими отношениями к компаниям, включенным в санкционные списки США , указал он. «Менежмент банка внимательно следит за развитием ситуации и предпринимает все надлежащие действия для минимизации возможных негативных последствий для банка», — говорит Морозов.

На 1 апреля у Сбербанка было чуть более 23,4 трлн руб. активов. Фактически речь идет о том, что размер риска на компании из нового списка SDN может составлять около 585 млрд руб.

В понедельник утром на российском рынке началась распродажа активов. Все „голубые фишки“ в течение дня резко дешевели, теряли в цене и российские суверенные еврооблигации, а также падал курс рубля. Рухнули и акции Сбербанка — на 20% в течение торгового дня. К закрытию торгов на Московской бирже котировки обыкновенных акций Сбербанка снизились на снизились на 17,04% до 213 руб., префов — на 13, 44% до 187, 83 руб.