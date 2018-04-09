Ликвидаторам кировской свалки выписали штраф

Управление Росприроднадзора по Волгоградской области рассмотрело сразу 8 административных дел против ООО «ЭкоТехСервис». Напомним, компания выполняет скандально известный двойной проект — утилизацию Кировской свалки в Волгограде , которую заливает в пруд-накопитель синтетических жирных кислот в Светлоярском районе.

«ЭкоТехСервис» признали виновным в осуществлении деятельности, не соответствующей документации и вредное воздействие на него атмосферный воздух без специального разрешения. За это компания заплатит штраф на общую сумму 275 тысяч рублей.

Помимо этого еще четыре административных дела, возбужденных прокуратурой в отношении компании, находятся в суде. «ЭкоТехСервис» обвиняют в осуществлении деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией.