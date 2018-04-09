Ещё
Ликвидаторам кировской свалки выписали штраф
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня

Ликвидаторам кировской свалки выписали штраф 

РИА «ФедералПресс» 54 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Управление Росприроднадзора по Волгоградской области рассмотрело сразу 8 административных дел против ООО «ЭкоТехСервис». Напомним, компания выполняет скандально известный двойной проект — утилизацию Кировской свалки в Волгограде, которую заливает в пруд-накопитель синтетических жирных кислот в Светлоярском районе.
«ЭкоТехСервис» признали виновным в осуществлении деятельности, не соответствующей документации и вредное воздействие на него атмосферный воздух без специального разрешения. За это компания заплатит штраф на общую сумму 275 тысяч рублей.
Помимо этого еще четыре административных дела, возбужденных прокуратурой в отношении компании, находятся в суде. «ЭкоТехСервис» обвиняют в осуществлении деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией.
В ближайшие дни Росприроднадзор совместно с прокуратурой Кировского района, управлением Роспотребнадзора и областным комитетом природных ресурсов проведет выездное обследование территории ликвидируемой свалки в Кировском районе. Контролирующие ведомства будут проверять информации о наличии скотомогильников на территории бывшего полигона.
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Посольство РФ прокомментировало новое заявление британского министра обороны Минус миллиард. Чем обернулось для Олега Дерипаски попадание в санкционный список США Медики сутки скрывали, что ввели формалин вместо физраствора Екатерине Федяевой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые плоды санкций США. Что будет дальше448
Сбербанк выступил с заявлением87
Эрдоган нацелился на Донбасс287
Авиаудару по Сирии нашли объяснение148
Галкин поделился личной трагедией17
Видео
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение