Завод по переработке органики в Волоколамске начнут строить в ближайшие две недели 

Строительство завода по переработке органики начнется в подмосковном Волоколамске в ближайшие две недели, сообщил журналистам в понедельник министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.
В понедельник в администрации президента РФ прошло совещание по вопросам экологии, на котором присутствовали председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, а также Александр Коган. На совещании говорили о перспективах в борьбе с отходами.
«Что начнет строиться первым — это завод по обезвреживанию органики, отделению и обезвреживанию органики. По плану, он начнет строиться в ближайшие две недели. Они добирают технологию, максимум времени, которое закладывается, это полгода. Через полгода на этом полигоне (в Волоколамске — ред.) вообще не будет захораниваться органика», — сказал Коган.
Он добавил, что в настоящий момент все полигоны имеют инвестпрограммы, много мероприятий проводится по дегазации, по сбору и очистке фильтратов, учету всех поступающих отходов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт в рамках начала активной стадии рекультивации.