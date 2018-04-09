Завод по переработке органики в Волоколамске начнут строить в ближайшие две недели

Александр Коган. Строительство завода по переработке органики начнется в подмосковном Волоколамске в ближайшие две недели, сообщил журналистам в понедельник министр экологии и природопользования Московской области

«Что начнет строиться первым — это завод по обезвреживанию органики, отделению и обезвреживанию органики. По плану, он начнет строиться в ближайшие две недели. Они добирают технологию, максимум времени, которое закладывается, это полгода. Через полгода на этом полигоне (в Волоколамске — ред.) вообще не будет захораниваться органика», — сказал Коган.

Он добавил, что в настоящий момент все полигоны имеют инвестпрограммы, много мероприятий проводится по дегазации, по сбору и очистке фильтратов, учету всех поступающих отходов.