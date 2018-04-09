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В ЦИК ожидают, что иностранные наблюдатели приедут на довыборы в Госдуму в сентябре
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В ЦИК ожидают, что иностранные наблюдатели приедут на довыборы в Госдуму в сентябре 

ТАСС 53 минуты назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Иностранные и международные наблюдатели могут приехать в Россию на дополнительные выборы в Госдуму по нескольким одномандатным округам, которые пройдут в единый день голосования 9 сентября. Об этом сообщил в понедельник ТАСС член Центризбиркома Василий Лихачев.
"Наблюдатели в области, где будут [замещаться] мандаты депутатов Госдумы, я допускаю, обязательно приедут", — сказал он.
По закону иностранных и международных наблюдателей могут приглашать президент РФ, Госдума, Совет Федерации и ЦИК.
Ранее сообщалось, что вакантны мандаты в четырех округах: в Тверской области, депутат от которой Владимир Васильев (экс-глава фракции "Единой России" в Госдуме) был назначен врио главы Дагестана, в двух округах Саратовской области из-за ухода из Думы единоросса Михаила Исаева и кончины Олега Грищенко и в Нижегородской области, представитель которой Владимир Панов сменил депутатское кресло на пост мэра Нижнего Новгорода.
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